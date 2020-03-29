İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
88125
ALTIN
337.580
DOLAR
6.4499
STERLİN
8.0358
EURO
7.1137

Eba canlı ders’e nasıl katılırım? Eba Canlı ders izle? Eba uzaktan canlı ders izle ?

Milli eğitim Bakanlığı eba platformu üzerinden canlı sınıf ders uygulamasını başlattı . Peki canlı ders nasıl izlerim ? Eba canlı ders nasıl işlerim ? Eba canlı ders nasıl yapılır ? Eba üzerinden canlı derse nasıl katılırım? Soruları öğrenci ve öğretmenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte eba canlı ders ile ilgili merak edilen herşey..

29 Mart 2020 Pazar 16:16
Eba canlı ders’e nasıl katılırım? Eba Canlı ders izle? Eba uzaktan canlı ders izle ?

Milli eğitim bakanlığının geçtiğimiz hafta başlattığı uzaktan eğitim faaliyeti korona virüs tedbirleri kapsamında  alınan kritik karar doğrultusunda 30 Nisan tarihine kadar uzatıldı.
Devam eden uzaktan eğitim sürecinin daha etkili ve verimli olması açısından şimdilik sadece 8. Sınıflar ve 12.sınıflar için uzaktan canlı ders uygulaması devreye alınıyor. 
İlk defa kullanılacak bu uygulama eğitim camiasında heyecan ve merakla bekleniyor. Canlı derslerin bu hafta başlaması bekleniyor. 


Ders öğretmenleri kendi sınıfları ile belirlenen saatlerde eba platformu üzerinden canlı olarak sesli ve görüntülü ders yapabilecekler.Öğrenci veya öğretmenler uygulamayı kullanabilmek için öncelikle sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.


Ebaya giriş için tıklayın..

Öğrenciler hesabına giriş yaptıktan sonra kendiler için oluşturulan canlı derslere takvim alanında , bildirimler alanından veya sol menüde yer alan canlı dersler menüsünden ulaşabilmektedir.Eğer kullanıcı bilgisayarından ilk defa canlı ders uygulaması başlatacak ise ekranın üst kısmında bulunan uygulamayı kur butonu ile gerekli programı bilgisayarına kurmalıdır.

Daha sonrasında ise canlı dersler kısmında kullanıcılar için oluşturulmuş canlı dersler listelenip oradan saati gelen canlı ders üzerine gelip derse katıl demek yeterli olacaktır.

Canlı ders ile video'yu izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın

Son Güncelleme: 29.03.2020 16:30
Anahtar Kelimeler:
EBA CANLI DERSCANLI DERSE NASIL KATILIRIMCANLI DERS NASIL İZLERİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 YKS MATEMATİK SORULARI KONULARI (GÜNCEL)
2020 YKS MATEMATİK SORULARI KONULARI (GÜNCEL)
MEB 2020 YKS sınavı ile ilgili güncel soru ve konu dağılımlarını ne zaman açıklayacak?
MEB 2020 YKS sınavı ile ilgili güncel soru ve konu dağılımlarını ne zaman açıklayacak?
MEB'den öğretmenlere şok karar! Uzaktan eğitim sürecinde o ödemeler yapılmayacak
MEB'den öğretmenlere şok karar! Uzaktan eğitim sürecinde o ödemeler yapılmayacak
MEB'den bir yenilik daha! Eba üzeriden Canlı ders anlatım geliyor!
MEB'den bir yenilik daha! Eba üzeriden Canlı ders anlatım geliyor!
AÖF öğrencileri uyardı! Dersler devam ediyor
AÖF öğrencileri uyardı! Dersler devam ediyor
MEB'den resmi yazı! Çocuğu kreşe giden veliler nisan ayında ücret ödeyecek mi?
MEB'den resmi yazı! Çocuğu kreşe giden veliler nisan ayında ücret ödeyecek mi?

Popüler Haberler

Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm yayınlanacak mı? 29 Mart Kanal D yayın akışı ÇGHB 2 var mı yok mu, bugün neden yok?
Banka kredi ve kredi kartı borcu 3 ay erteleyenler ne kadar faiz ödeyecekler? Bankaların erteleme faiz oranları
Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Savaşçı bu akşam var mı, yok mu neden yok? 29 Mart Pazar FOX TV yayın akışı
Gediz ve Aydem Elektrik dağıtım abonelerin elektriklerini 30 Nisan'a kadar kesilmeyecek!
Sigortam başlamış mı? Yeni işe başladım sigortam yapılmış mı, var mı, aktif mi?
48 saat evde kal nedenleri ne? Kırmızı alarm nedir? 48 saat neden çıkmamalıyız? Sağlık Bakanlığından uyarı!
Murat Övüç kimdir? Neden gündem oldu? Murat Övüç ne iş yapıyor, kaç yaşında?
Swarm hesabı kalıcı olarak nasıl silinir?
LGS 2020 sınav tarihi belli oldu mu? LGS başvuru tarihleri ve sınav tarihlerini Ziya Selçuk açıkladı!
Türkiye'nin içilebilir en iyi içme suyu markaları ve güncel PH değerleri
Ya İstiklal Ya Ölüm Dizisi Atatürk’ü oynayan oyuncu kimdir?
Sosyal hizmetler ihtiyaç sahibi 2 milyon aileye 1.000TL nakdi yardım şartları ve başvuru yolları
Carrefour iş başvurusu nasıl yapılır? Carrefour personel alımı ve çalışma koşulları 2020
Doğduğun Ev Kaderindir Cemile kimdir? Gerçek adı nedir? Elif Sönmez rol aldığı yapımlar
İmplant tedavisi nedir? İmplant tedavisi nasıl ve kimlere uygulanır?
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak?
Dudullu Postası dizisi ne zaman başlıyor? Kanal D Dudullu Postası konusu ve oyuncu kadrosu
Şehirlerarası yolculuk yapmak veya başka bir şehre gitmek için izin belgesi nasıl alınır?
Savaşçı dizisi 29 Mart Pazar günü yeni bölüm yayınlanacak mı? Savaşçı yeni bölüm var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Seda Sayan İle Yemekteyiz neden yok, neden yayınlanmıyor? TV8 Yemekteyiz bitti mi, neden final yaptı?
Haluk Levent’in Ahbap Dayanışma günleri kampanyasına sanatçı ve ünlülerden büyük destek!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.