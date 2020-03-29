Eba canlı ders’e nasıl katılırım? Eba Canlı ders izle? Eba uzaktan canlı ders izle ?

Milli eğitim bakanlığının geçtiğimiz hafta başlattığı uzaktan eğitim faaliyeti korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kritik karar doğrultusunda 30 Nisan tarihine kadar uzatıldı.

Devam eden uzaktan eğitim sürecinin daha etkili ve verimli olması açısından şimdilik sadece 8. Sınıflar ve 12.sınıflar için uzaktan canlı ders uygulaması devreye alınıyor.

İlk defa kullanılacak bu uygulama eğitim camiasında heyecan ve merakla bekleniyor. Canlı derslerin bu hafta başlaması bekleniyor.



Ders öğretmenleri kendi sınıfları ile belirlenen saatlerde eba platformu üzerinden canlı olarak sesli ve görüntülü ders yapabilecekler.Öğrenci veya öğretmenler uygulamayı kullanabilmek için öncelikle sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.



Ebaya giriş için tıklayın..

Öğrenciler hesabına giriş yaptıktan sonra kendiler için oluşturulan canlı derslere takvim alanında , bildirimler alanından veya sol menüde yer alan canlı dersler menüsünden ulaşabilmektedir.Eğer kullanıcı bilgisayarından ilk defa canlı ders uygulaması başlatacak ise ekranın üst kısmında bulunan uygulamayı kur butonu ile gerekli programı bilgisayarına kurmalıdır.

Daha sonrasında ise canlı dersler kısmında kullanıcılar için oluşturulmuş canlı dersler listelenip oradan saati gelen canlı ders üzerine gelip derse katıl demek yeterli olacaktır.

Canlı ders ile video'yu izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın