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Eba canlı sınıf canlı ders uygulamasına katıl

Milli Eğitim Bakanlığı eba platformu üzerinden bazı illerde pilot olarak sürdürdüğü eba canlı sınıf, eba canlı ders uygulamasını 13 Nisan pazartesi tarihinden itibaren tüm okullarda başlatıyor. Peki, Canlı sınıf nedir? Canlı ders nedir? Canlı derse nasıl katılırım? Canlı sınıf uygulamasını nasıl acarım?Tüm detaylar haberimizde.

13 Nisan 2020 Pazartesi 09:24
Eba canlı sınıf canlı ders uygulamasına katıl

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimin Eba platformu ve Eba tv kanalları üzerinden devam ettiği bu süreçte geçtiğimiz hafta eğitim öğretim faaliyetlerine canlı sınıf, canlı ders uygulaması getirmişti.
Canlı sınıf uygulaması sayesinde öğretmenler kendi öğrenciler ile eba platformu üzerinden görüntülü ve etkileşimli olarak ders yapabilmektedir.
Ancak eba platformunda oluşacak yoğunluğun önüne geçebilmek için milli eğitim bakanlığı canlı sınıf, canlı ders uygulamasını sadece 8. Sınıf ve 12. Sınıf öğrencileri için aktif hale getirdi. 

CANLI SINIF UYGULAMASI NEDİR? CANLI DERS UYGULAMASI NEDİR?


Canlı sınıf uygulamasında öğretmenler öğrenciler ile toplu olarak eba platformu üzerinden görüntülü ve etkileşimli ders yapmasına olanak sağlayan uygulamadır?

CANLI SINIF UYGULAMASINDA CANLI DERS NASIL YAPILACAK?


Canlı sınıf uygulamasını kullanarak canlı ders yapmak isteyen öğretmenler veya öğrenciler eba platformuna giriş yaptıkları zaman sol menüde bulunan canlı ders butonuna tıklayarak kendileri tanımlanmış canlı dersi başlatabilmekte veya devam eden canlı derse katılabilmektedirler.

HER ÖĞRETMEN CANLI SINIF UYGULAMASINI KULLANARAK CANLI DERS YAPABİLECEK Mİ?


Canlı sınıf canlı ders uygulaması yarından itibaren tüm okullarda aktif olacak ancak canlı sınıf uygulamasını sadece 8.sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 12.sınıf öğrencilerine yapılabileceği için sadece bu sınıflara dersi olan öğretmenler canlı ders yapabilecektir.

ÖĞRENCİLER CANLI DERSE NASIL KATILACAK?


Kendi kimlik numarası ve şifre ile eba sistemine giren öğrenci kendi sayfasında sol menüde bulunan Canlı ders katıl butonuna tıklayarak canlı derse katılabileceklerdir. Öğrencilerin canlı derse katılabilmeleri için öğretmen tarafından canlı ders bilgilerinin önceden sisteme girilmesi gerekmektedir.

HER ÖĞRETMEN İSTEDİĞİ ZAMAN CANLI DERS YAPABİLECEK Mİ?


Öğretmenlerin canlı sınıf uygulamasını kullanarak canlı ders yapabilmesi için öncelikle görev yaptığı eğitim kurumunun müdür o öğretmen için kendi oturumundan ders tanımlaması gerekmektedir. Yani okul müdürü öğretmenin hangi saatte hangi sınıf ile canlı ders yapacağını sisteme girecektir.
Eğer öğretmenin oturumunda canlı dersi başlat butonu aktif değil ise okul müdürü o öğretmen için canlı ders tanımlamamış anlamına gelmektedir.

CANLI SINIF , CANLI DERSE KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
 

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