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Eba'dan bir yenilik daha! 'Yapay zekalı asistan' uygulaması devrede

Eğitim camiasında uzaktan eğitim sürecinde aktif olarak kullanılan eba platformuna bir yenilik daha geldi.Milli Eğitim öğrencilerin ve velilerin yönelttiği soruların anlık cevaplanabilmesi için Türk mühendisler tarafından geliştirilen yapay zekaya sahip "EBA Asistan" hizmeti başlattı

02 Mayıs 2020 Cumartesi 14:12
Eba'dan bir yenilik daha! 'Yapay zekalı asistan' uygulaması devrede

Korona virüs salgın hastalığı sebebiyle tüm eğitim faaliyetlerinin uzaktan olacak şekilde EBA platformu üzeriden yürütüldüğü şu günlerde Milli eğitim eba üzeriden bir yeni uygulamaya daha imza attı.

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin ve velilerin sorduğu soruların anlık cevaplanabilmesi için Türk mühendisler tarafından geliştirilen yapay zekaya sahip "EBA Asistan" hizmetini başlattı.

"EBA Asistan", kullanıcı sorularına anında yanıt vermek, sorunları çözmek ve sistemin en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Dünyaya örnek olabilecek yetkinlikte geliştirilen "EBA Asistan", ilk aşamada Milli Eğitim Bakanlığı uzmanları tarafından belirlenen 10 ana başlıkta en çok sorulan 100'e yakın farklı soruya anında cevap verebiliyor.

"EBA Asistan" sayesinde öğrenci, öğretmen ve veliler, şifre alma, şifre yenileme, ders programı sorgulama, sınavlarının durumu, öğretmenlerle görüşme, ders tekrarı yapma gibi konulardaki sorularına sosyal platformlarda, sanki canlı bir kişiye soru soruyormuş gibi yazarak anında yanıt bulabiliyor.

Sistem, kural tabanlı chatbotlardan farklı olarak yapay zeka teknolojilerinin ağırlıklı kullanıldığı bir asistan olarak öne çıkıyor. Türk mühendislerin doğal dil işleme ve makine öğrenmesi teknolojilerini kullandığı ve olası kullanıcı sorularını yanıtlayacak "EBA Asistan", soru sorulmaya devam ettikçe daha fazla öğrenecek ve sorulara daha iyi yanıt verebilecek.

 "Kamu-özel sektör işbirliğinin güçlü bir örneğini sergiledik"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA Asistan'a ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle pek çok yeni uygulamanın hayata geçirildiğini ifade etti.

Ülkenin yeniliklere hızla adapte olabilen yapısının bu süreçlerin başarıyla yürütülmesini sağladığına işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz de öğrencilerimizin derslerinden mahrum kalmaması için uygulamaya aldığımız EBA sistemini tüm dünyaya liderlik edebileceği bir yetkinlikte geliştiriyoruz. Sistemin eksikliklerini hızla tespit ettik ve 'nasıl daha fazla geliştirebiliriz' sorusunu sorduk. Burada ülkemizin yapay zeka alanındaki deneyimli şirketlerinden CBOT, gelişmiş yerli yapay zeka teknolojisiyle bize destek oldu ve kamu-özel sektör iş birliğinin güçlü bir örneğini sergiledik. Bu çalışma aslında ülkemizin kendi kendine yetebilecek seviyede olduğunu gözler önüne seriyor. EBA Asistan ile öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz, sistemle ilgili merak ettikleri her soruyu arkadaşlarıyla konuşur gibi bota yazacak ve bot, gelişmiş doğal dil işleme teknolojisi sayesinde bu soruları hızla anlayıp Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerimizden çektiği verilerle doğru cevapları anında verebilecek."

 "Bu olağanüstü dönem ülkemizin dijitalleşmesi noktasında bir fırsat"

CBOT Kurucusu Mete Aktaş ise Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile hayata geçirdikleri EBA Asistan'a ilişkin yaptığı açıklamada, dünya genelinde yaşanan bu olağanüstü dönemi, ülkenin gerçek anlamda dijitalleşmesi noktasında bir fırsat olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Aktaş, şu değerlendirmede bulundu:

"CBOT olarak 2017"den bu yana sektörlerde yaşanan dijitalleşmeyi ve faydalarını gerek özel kurumlar gerekse kamu kurumlarıyla değerlendiriyor ve bu noktada çözümlerimizi hazır tutuyorduk. Ülkemizde uzaktan eğitimin kaçınılmaz olduğu bir noktaya geldiğimiz bugünlerde ise bakanlığımıza sosyal sorumluluk odağında yerli yapay zeka teknolojimizle destek olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci atlatacağından şüphemiz yok. Biz bu süreçten sonrasına odaklanıp dijitalleşmenin tüm kurumlara nüfuz etmesini yakından destekleyeceğiz. Bu noktada EBA Asistan projesi ile dijitalleşme yönünden dünyaya örnek olacak bir çalışmaya imza atıldı."

EBA Asistan'a asıl ulaşılacak?

EBA Asistan, "www.eba.gov.tr" adresinde, sağ alt köşede yerini aldı. Turuncu gülümseyen yüz ikonuna tıklayan öğrenci, öğretmen ve veliler asistanlarını kolayca kullanabilecek.

Kullanıcılar; "şifremi nasıl alırım", "sisteme nasıl girerim", "3. sınıfta yarın hangi dersler var", "ders programına nasıl ulaşırım", "öğretmenime soru sorabilir miyim " gibi sorularını EBA Asistan'a yönelttiğinde kullanılan yapay zeka sistemi, serbest metin şeklinde yazılanları anlıyor, bu sorulara ilgili cevabı veriyor ve kullanıcıları en doğru şekilde yönlendiriyor.

Örneğin ilkokul 4. sınıftaki çocuğunuz için ders programı istendiğinde anında yanıt veriyor.

EBA Asistan'a, kullanıma girdiği günden bu yana 1 milyon üstünde kullanıcı erişti.

Son Güncelleme: 02.05.2020 14:22
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EbaEba GirişYapay Zekalı Asistan
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