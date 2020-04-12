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EBA giriş

Uzaktan eğitim için EBA giriş ekranı ve haftalık yayın akışları.İlkokul , ortaokul ve lise öğrenci giriş ekranı

12 Nisan 2020 Pazar 12:50
EBA giriş

EBA giriş ekranını kullanarak ilkokul,ortaokul ve lise öğrencileri EBA platformu üzerinde kendi sınıflarına ve düzeylerine özel hazırlanmış video dersleri izleyebilirler.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN

ÖĞRENCİLER , VELİLER EBA'YA NASIL GİRİŞ YAPACAK ?

EBA platformuna giriş yapmak için tarayıcınızın adres kısmına www.eba.gov.tr yazmanız yeterli ve ardında açılan site üzerinde aşağıdaki gibi gösterilen EBA'YA DEVAM ET kısmına tıklanır

Bu aşamadan sonra gelen diğer ekrana ise kimlik numaranızı ve sayfadaki güvenlik kodunu girip "EBA'YA DEVAM ET" diyoruz.( Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi)

Bu kısımdan sonra gelen sayda ise kendi kimlik numaralarımız ve bize ait olan şifreyi doğru girdiğimiz takdirde eba giriş gerçekleştirmiş oluyoruz.

EBA'YA NEDEN GİREMİYORUM?

Milli eğitim bakanlığı eba giriş ve eba platformundaki yoğunluğu azalmakt için her sınıf düzeyine günün belli saatlerinde izin veriliyor. Dolayısıyla eba'ya giriş yapamayan kişiler öncelikle aşağıdaki tabloda sınıfların giriş saatlerini gösteren zaman çizelgesini kontrol etmeleri gerekiyor ve bu zaman çizelgesine göre eba giriş yapmaları gerekiyor.

Son Güncelleme: 12.04.2020 13:17
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