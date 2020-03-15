EBA için geçerli 3 GB internet nasıl aktif hale getirilir ?

Milii eğitim bakanlığının korona-salgını ile mücadele kapsamında okulları 2 hafta tatil ilan etmesi ve öğrencilerin EBA üzerinde uzaktan eğitim alacaklarını açıklamasıyla birlikte gözler erişim için gerekli olan internet sorununa çevrildi.

Bilindiği Milii eğitim bakanlığının operatörler ile yapmış olduğu anlaşmaya göre Ülkemizde faaliyette olan 3 operatör EBA içerisinde geçerli olmak şartıyla her kullanıcıya aylık 3 GB ücretsiz internet hizmet sunmaktadır.

Peki kullanıcılar bu ücretsiz 3 GB interneti hatlarına nasıl tanımlayacaklar.

Turkcell hat sahibi olan kullanıcıları;

Bireysel ve Kurumsal faturalı ve ön ödemeli ses hattına sahip Turkcell'li kullanıcılar, BiP'in Keşfet bölümünder yer alan EBA kanalı üzerinden eba.gov.tr ve EBA uygulamasında geçerli kazandıkları 3GB internet ikiye katlanarak 6GB olarak sunulmaktadır. Yani Kullanıcıları BİP uygulamasını indirmeleri gerekmektedir.

Türk Telekom hat sahibi kullanıcıları ;



Kampanyadan yararlanmak için EBA yazıp 5555’e gönderebilirsiniz.Ayrıca Türk Telekom yapmış olduğu bir açıklama ile uzaktan eğitim haftası boyunca ücretsiz 3 GB interneti 8 GB'a çıkartığını belirti.

Vodafone hat sahipleri ;

Bireysel faturalı ve faturasız tüm Vodafone aboneleri, Milli Eğitim Bakanlığına ait olan eba.gov.tr ve EBA uygulaması üzerinden hizmet sunan eğitim portalına her ay 3 GB’a kadar ücretsiz erişim sağlayabilecek.Yani kullanıcılar EBA sistemine girdikleri andan itibaren sistem içinde geçerli olan 3GB internet hatlarına otomatik olarak yüklenmektedir.