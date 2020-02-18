EBA ile her ay öğrencilere ücretsiz 3GB internet

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan öğrencilere müjdeli haber geldi. Yenilenen eğitim bilişim ağı hakkında detayları açıklayan Selçuk ilk olarak öğretmenlere her ay 3 GB intenet vermek için GSM operatörleri ile anlaştıklarını dile getirdi. Şuan ki çalışma için de öğrencilere her ay 3 GB intenet verebilmek için çalışmalarının ve görüşmelerinin sürdüğünü açıklayan Ziya Selçuk öğrencileri memnun etti.

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte Eğitim Bilişim Ağı (EBA) öğretmenler ve öğrencilere daha iyi hizmetler vermek için yenilenmişti. 2023 eğitim vizyonundan bahseden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm, Öğrenme Analitiği Araçlarıyla Veriye Dayalı Yönetim" olduğunu ve bunun üzerinde çalıştıklarını aktardı.

9 Eylül 2019 tarihinde hizmete sokulan yeni EBA sistemine şu özellikler eklendi;

19-20 eğitim öğretim yılında kitaplara QR kodları eklendi. Bu kodlar sayesinde öğrenciler kitaplarına EBA sistemi üzerinden erişim sağlayabilecek.

İlgili Genel Müdürlüklerce incelenerek tasnif edilen tüm içerikler, tek alandan kolayca erişime açıldı.

Kütüphane alanında ise öğrencilere ve sistemi kullananlara canlarının sıkılmaması için yeni içerikler eklendi. Eğlenceli zaman geçirmek için hazırlanan bu kütüphane bölümü yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte aktif edildi.

Öğretmenler için ders saatlerini zenginleştirmek için uygulanan FATİH projesinde ki etkileşimli tahtalar için geliştirilen özel içerikler EBA sistemine aktarıldı.

Zorunlu ve seçmeli derslerin tamamının müfredatı artık EBA sistemi üzerinden erişime açık olacak. Aynı zamanda öğretmenlerin sistemde öğrencilere çalışma gönderebilme, içerik üretme ve soru-sınav oluşturabilme imkanı verildi.

Kişiselleştirilmiş EBA Sistemi

Kişiye özel bir kullanım şansı sunmak için sürekli geliştirilen EBA sisteminde yenilikler şu şekilde;

Kişiselleştirilmiş grafiksel kullanıcı arayüzü ile birlikte her öğrenci e-okul sistemine aktarılmış derslere doğrudan erilebilecek.

Öğrenciler; son çalışmalardan, sınav performanslarına kadar tüm verilerine kendi profillerinde ulaşabilecek.

Öğrencilere, kendini tanıtma, katıldığı sosyal aktivitelerde ki başarılarını sergilemek için kullanılabileceği gelişmiş profil sayfaları bulunacak.

Kişiye özel takvim uygulaması sayesinde öğrenciler e-okuldan alınan sınav tarihlerini ve öğretmenler tarafından öğrencilere verilen süreli çalışmalara kolaylıkla erişebilecek.

Öğrencilerin öğretmenler tarafından hazırlanan süreli çalışmalara verdikleri cevaplar sistem üzerinden otomatik incelenecek ve öğrencinin eksikleri ortaya çıkarak öğretmene gönderilecek.

11 ve 12. Sınıf öğrencileri geliştirilen yeni takvim seçenekleri sayesinde kendilerine özel çalışma programı oluşturacak. Talep etmeleri durumunda bunu öğretmenlerine gönderebilecek ve geri dönüt alabilecekler. Aynı zamanda öğrenciler anlık olarak izlenecek ve eksik oldukları konular hatırlatıcılar sayesinde hatırlatarak eksikliklerin kapatılması sağlanacak.

Dijital materyallerin ana eğitim materyalleri haline gelmesi için çalışan EBA sistemi mevcut özelliklerin iyileşmesi ile her geçen gün büyümeye devam ediyor.