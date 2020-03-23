Eba ilkokul tv , Eba ortaokul tv, Eba lise tv tekrar yayınları izle - 23 mart 2020 derslerini tekrar izle

Milli eğitim bakanlığının başlatmış olduğu uzaktan eğitim maratonu bugün başladı. Yaklaşık 16 milyon öğrenci , 1 milyon öğretmen ve milyonlarca veli Eba tv kanalları üzeriden derslerin videolarını izlediler.

Eba tv kanalları üzerinden izlenen derslerin tekrarları izlenebilir mi ? nereden izlenebilir ?

Milli eğitim bakanlığı bakanlığı tarafından yayınlanan program akışlarılarında belirtildiği gibi her eba tv kanalında sabah 9.00'dan itibaren başlayan derslerin tekrarları yine aynı eba tv kanallarında saat 15.00 itibariyle izlenebilecek.

EBA İLKOKUL TV TEKRAR YAYIN İÇİN TIKLAYIN (SAAT 15.00 İTİBARİYLE)

EBA ORTAOKUL TV TEKRAR YAYIN İÇİN TIKLAYIN (SAAT 15.00 İTİBARİYLE)

EBA LİSE TV TEKRAR YAYIN İÇİN TIKLAYIN (SAAT 15.00 İTİBARİYLE)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN PROGRAM AKIŞLARI ;