EBA nedir? EBA’ya giriş nasıl yapılıyor? Kimler giriş yapabilir?

Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından her bir bireyin kullanımına ücretsiz olarak sunulan çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.

Kimler giriş yapabilir ?

Milli eğitim bakanlığına bağlı özel ve devlet okullarının her kademesinde okuyan tüm öğrenciler ve öğretmenler EBA sistemine giriş yapabilirler.

EBA platformunda neler var?

EBA platformunda Öğrenci, öğretmen ve veli için ayrı ayrı içerikler bulunmaktadır.



ÖĞRENCİLER için ;



Derslerine Destek, Sınavlarına Yardımcı kaynaklar

Her biri kontrol edilmiş yayınlara, kaynaklar

Tartışma, paylaşma, oylama gibi etkileşimler

Bireysel başarılarını ayrıntılı şekilde raporlama

VELİLER İÇİN;



Çocuğunuzun sınav tarihlerini ve çalışmalarını kolay takip etme imkanı



Sistem tarafından yapılan analizler sonucu oluşan raporlarla, çocuğun gelişimini takip etme imkanıÇocuğunuzun konulardaki performansını izleme imkanıÇözümlerinin analizinden eksiklerine özel içeriklere ulaşmaÖğretmeninin desteğini okul dışında da hissetme

ÖĞRETMENLER İÇİN ;



Tüm ders içeriklerine tek yerden kolay erişim

Kurslar ve programlar ile uzaktan eğitim ortamı

İçerik Üretme Ortamı

Öğrencilerinizi İzleme ve Destekleme

Ders Dışı Zamanlar İçin Yardımcı Kaynaklar

Okulunuz İçinde Sosyal Paylaşım Ortamı

Bulunmaktadır.

GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Giriş için http://www.eba.gov.tr/ adresine tıklayıp , Öğrenci öğretmen veya veli olarak giriş yapılabilir.

Öğrenciler kendilerine okulları tarafından verilen şifreler ile veya e-okula giriş yaptıkları bilgiler ile sisteme giriş yapabilirler.

EBA GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN.