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EBA nedir? EBA’ya giriş nasıl yapılıyor? Kimler giriş yapabilir?

Milli eğitim bakanlığının korona-virüs salgınına karşı okulları 2 hafta tatil etmesi ve tatilin 2.haftasında öğrencilerin EBA sistemi üzerinden uzaktan eğitim alacağını açıklamasından sonra gözler EBA sistemine çevrildi. Peki nedir bu eba sistemi? Nasıl giriş yapılır? Kimler giriş yapabilir? Merak ettiklerinizi haberimizin detaylarında bulabilirsiniz.

12 Mart 2020 Perşembe 22:20
EBA nedir? EBA’ya giriş nasıl yapılıyor? Kimler giriş yapabilir?

Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından her bir bireyin kullanımına ücretsiz olarak sunulan çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.
Kimler giriş yapabilir ?
Milli eğitim bakanlığına bağlı özel ve devlet okullarının her kademesinde okuyan tüm öğrenciler ve öğretmenler EBA sistemine giriş yapabilirler.
EBA platformunda neler var? 
EBA platformunda Öğrenci, öğretmen ve veli için ayrı ayrı içerikler bulunmaktadır.


ÖĞRENCİLER için ;

Derslerine Destek, Sınavlarına Yardımcı kaynaklar
Her biri kontrol edilmiş yayınlara, kaynaklar
Tartışma, paylaşma, oylama gibi etkileşimler
Bireysel başarılarını ayrıntılı şekilde raporlama

VELİLER İÇİN;

Çocuğunuzun sınav tarihlerini ve çalışmalarını kolay takip etme imkanı

Sistem tarafından yapılan analizler sonucu oluşan raporlarla, çocuğun gelişimini takip etme imkanı
Çocuğunuzun konulardaki performansını izleme imkanı
Çözümlerinin analizinden eksiklerine özel içeriklere ulaşma
Öğretmeninin desteğini okul dışında da hissetme

ÖĞRETMENLER İÇİN ;

Tüm ders içeriklerine tek yerden kolay erişim
Kurslar ve programlar ile uzaktan eğitim ortamı
İçerik Üretme Ortamı
Öğrencilerinizi İzleme ve Destekleme
Ders Dışı Zamanlar İçin Yardımcı Kaynaklar
Okulunuz İçinde Sosyal Paylaşım Ortamı
Bulunmaktadır.

GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Giriş için http://www.eba.gov.tr/ adresine tıklayıp , Öğrenci öğretmen veya veli olarak giriş yapılabilir.
Öğrenciler kendilerine okulları tarafından verilen şifreler ile veya e-okula giriş yaptıkları bilgiler ile sisteme giriş yapabilirler.

EBA GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN.

Son Güncelleme: 12.03.2020 22:24
Anahtar Kelimeler:
Uzaktan EğitimEbaEba Giriş
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