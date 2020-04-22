İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
97619
ALTIN
377.568
DOLAR
6.9737
STERLİN
8.5942
EURO
7.5741

Eba'nın şampiyonları açıklandı! İşte Eba kullanımında en başarılı 10 il

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uzaktan eğitimin en önemli ayağını oluşturan EBA platformunu en çok kullanan ilk 10 il Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 09:25
Eba'nın şampiyonları açıklandı! İşte Eba kullanımında en başarılı 10 il

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs ile mücadele kapsamında uzaktan eğitim en önemli ayağını oluşturan EBA platformunun istatisliklerini çıkardı.

Yenilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sayesinde tüm dersleri eğitim öğretimi görsel ve etkileşimli materyaller sayesinde platform üzeriden yapılıyor.

Ayrıca son olarak Milli eğitim bakanlığı eba platformu üzeriden şimdilik sadece 8. sınıf ve 12.sınıf öğrencilerinin canlı ders uygulamalarını devreye aldı. Son sınıf öğrencileri eba canlı sınıf özelliği sayesinde öğretmenleriyle anlık görüntülü iletişim kurup derslerini etkileşimli olarak işleyebiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı yaklaşık 1 ay'dır eba üzerinden yapılan bu uzaktan eğtiminin istatistiklerini açıkladı.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafaından açıklana Ortalama Kullanım Süresine Göre İlk 10 İl Milli Eğitim Müdürlüğü:

İl Milli Eğitim Müdürlükleri de bu çalışmalar kapsamında okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerine hızlı bir şekilde ulaşmış, bilgilendirmeler yapmış ve kullanım oranlarını sürekli takip ederek, hem öğretmenlerinin hem de öğrencilerinin EBA’yı aktif bir şekilde kullanmalarını sağlamıştır. Moral ve motivasyonlarını en üst seviyede tutmak için teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak öğrencilere evlerinde ulaşmaya çalışan İl Milli Eğitim Müdürlükleri, EBA kullanımında da onlara sürekli dönütler vererek uzaktan eğitim fırsatlarından yararlandırmaya çalışmaktadır.  Öğrencisi, öğretmeni ve çalışanı ile tekrar okullarda buluşuncaya kadar Bakanlığın Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’ndan ve müdürlüğün uzaktan eğitim programlarından faydalanmaya devam edin çağrısı yapmaktadır.

Son Güncelleme: 22.04.2020 09:44
Anahtar Kelimeler:
EbaEba Kullanımında En Başarılı 10 Il
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korona virüsü Çin mi üretti? Komplo teorisi gerçek oldu, ABD Dışişleri Bakanı kabul etti
Korona virüsü Çin mi üretti? Komplo teorisi gerçek oldu, ABD Dışişleri Bakanı kabul etti
MEB'in 23 Nisan kutlama programı hazır
MEB'in 23 Nisan kutlama programı hazır
Açık Öğretim Okulları ertelenen 2.Dönem sınav tarihleri belli oldu
Açık Öğretim Okulları ertelenen 2.Dönem sınav tarihleri belli oldu
YÖK başkanı üniversitelere alınacak personelin unvan dağılımını açıkladı
YÖK başkanı üniversitelere alınacak personelin unvan dağılımını açıkladı
MEB'den 23 Nisan 100.Yıla özel marş
MEB'den 23 Nisan 100.Yıla özel marş
EBA TV haftalık yayın akışı ilkokul,ortaokul lise dersleri ve tekrar saatleri 22 Nisan Çarşamba
EBA TV haftalık yayın akışı ilkokul,ortaokul lise dersleri ve tekrar saatleri 22 Nisan Çarşamba

Popüler Haberler

80 TL Elektrik faturası desteği başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır ?
6 farklı banka borç faizsiz ertelenecek!
Bugün TV’de neler var? TV yayın akışı 22 Nisan Çarşamba; ATV, Fox Tv, Tv8, Kanal D, Star Tv, Show Tv, TRT 1 yayın akışı
Haluk Levent Ahbap derneği yardımlarından nasıl faydalanılır? Ahbap derneği maddi ve gıda yardım desteği başvuru ve iletişim adresleri
Bankaların kredi yapılandırma ve erteleme işlemleri nasıl yapılır? Yüzde kaç faizle kredi erteleme ve yapılandırma yapıyorlar?
Beni Bırakma dizisi final yapıyor? Beni bırakma neden final yapıyor? Final tarihi ne zaman?
Starbucks Türkiye mağazaları ne zaman açılacak? Cafe ve tiyatrolar açılacak mı?
Survivor 2020 54. Bölüm tanıtım fragmanı 22 Nisan Çarşamba
Yeni iPhone SE 2020 özellikleri
Star TV Ramazana Doğru sunucusu Halil Necipoğlu kimdir?
Askere giderken yapılması gerekenler, yanınıza almanız gereken eşyalar ve silüs işlemleri
23 Nisan için en güzel şarkılar, şiirler, sözler kısa, uzun 2 kıta, 4 kıta, 6 kıtalık En güzel şiirler
Sokağa çıkma yasağından kimler ve hangi işyerleri muaf, kimkleri kapsamıyor?
Kargo takip işlemleri nasıl yapılır? İsimden kargo sorgulama ve kargom nerede sorgulama
Temmuz ayında emekliler ne kadar maaş zammı alacaklar? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Güvercin dizisi devam edecek mi? Güvercin dizisi final mi yaptı, yeni sezonda var mı?
EDHO Haşmet Façalı, Cevat'ı Öldürüyor!
Fitre parasını ne kadar oldu? 2020 Fitre miktarı ne kadardır, oruç fitresi kimlere verilir?
Fakir ailelere kömür yardımı 2020 başvurusu nereye, nasıl yapılır?
Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu nasıl Yapılır? Kısa çalışma ödeneğinden kimler, nasıl faydalanabilir?
İhtiyaç sahiplerine muhtaç aylığı kapsamında 914 TL her ay düzenli ödenecek!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.