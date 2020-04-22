Eba'nın şampiyonları açıklandı! İşte Eba kullanımında en başarılı 10 il

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs ile mücadele kapsamında uzaktan eğitim en önemli ayağını oluşturan EBA platformunun istatisliklerini çıkardı.

Yenilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sayesinde tüm dersleri eğitim öğretimi görsel ve etkileşimli materyaller sayesinde platform üzeriden yapılıyor.

Ayrıca son olarak Milli eğitim bakanlığı eba platformu üzeriden şimdilik sadece 8. sınıf ve 12.sınıf öğrencilerinin canlı ders uygulamalarını devreye aldı. Son sınıf öğrencileri eba canlı sınıf özelliği sayesinde öğretmenleriyle anlık görüntülü iletişim kurup derslerini etkileşimli olarak işleyebiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı yaklaşık 1 ay'dır eba üzerinden yapılan bu uzaktan eğtiminin istatistiklerini açıkladı.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafaından açıklana Ortalama Kullanım Süresine Göre İlk 10 İl Milli Eğitim Müdürlüğü:

İl Milli Eğitim Müdürlükleri de bu çalışmalar kapsamında okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerine hızlı bir şekilde ulaşmış, bilgilendirmeler yapmış ve kullanım oranlarını sürekli takip ederek, hem öğretmenlerinin hem de öğrencilerinin EBA’yı aktif bir şekilde kullanmalarını sağlamıştır. Moral ve motivasyonlarını en üst seviyede tutmak için teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak öğrencilere evlerinde ulaşmaya çalışan İl Milli Eğitim Müdürlükleri, EBA kullanımında da onlara sürekli dönütler vererek uzaktan eğitim fırsatlarından yararlandırmaya çalışmaktadır. Öğrencisi, öğretmeni ve çalışanı ile tekrar okullarda buluşuncaya kadar Bakanlığın Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’ndan ve müdürlüğün uzaktan eğitim programlarından faydalanmaya devam edin çağrısı yapmaktadır.