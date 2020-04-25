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Eba Öğrenci Girişi

Eba öğrenci girişi . Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformu uzaktan eğitim döneminde aktif olarak ilkokul , ortaokul ve lise öğrencileri tarafından kullanılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından milyonlar öğrenciye verilen uzaktan eğitimin adeta bel kemiğini oluşturan Eğitim Bilişim Ağı’na EBA öğrenci girişi nasıl yapılır ? Detaylar haberimizde

25 Nisan 2020 Cumartesi 10:20
Eba Öğrenci Girişi

Uzaktan eğitimin 5.haftasını bitirdiğimiz bu günlerde eba öğrenci giriş birçok ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.


 EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?


Eba öğrenci girişi için bilgisayar veya mobil cihazınızın tarayıcı adresine www.eba.gov.tr yazıp enter tuşuna basmanız yeterli. Ardından açılan sayfada aşağıdaki gibi eba’ya devam et kısmına tıklamanız gerekli..

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN


EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI


Bu aşamada karşınız gelen eba öğrenci giriş ekranına TC kimlik numaranızı ve güvenlik kodunu giriş eba’ya devam et demeniz yeterli.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ YAPILAMADI UYARISI GELİYOR İSE ?


Milli eğitim bakanlığı tarafından EBA platformu üzerindeki yoğunluğun azaltılması ve derslerin daha hızlı bir şekilde yüklenebilmesi için sınıf bazlı saat çizelgesi uygulamasına geçildi. Yani ilkokul,ortaokul ve lise öğrencileri için farklı zaman aralıkları bulunmaktadır.
 

 Yani Eba Öğrenci Girişi ilkokul , Eba Öğrenci Girişi ortaokul ve Eba Öğrenci Girişi lise için sisteme girişler günü farklı saatlerinde yapılmaktadır. Sorunun çözümü için eba üzeriden bulunan aşağıdaki zaman çizelgesi tablosunu inceleyin ve sistem tarafından size izin verilen saat içinde tekrardan EBA Öğrenci Giriş için deneyin.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI


Eğer giriş size uygun zamanda eba öğrenci giriş yaptıysanız aşağıdaki ekran karşınıza çıkacaktır. Bu ekran kimlik numaranızı ve şifrenizi doğru girerseniz eba sistemine giriş yapmış olacaksınız.
 


 

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