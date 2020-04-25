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EBA rekora doğru gidiyor! MEB düğmeye bastı artık kalıcı olacak

Koronavirüs tedbirleri ile kapanan okulların ardından başlatılan uzaktan eğitimin en önemli ağını oluşturan EBA platformu rekora doğru ilerliyor.Şimdiden Dünya'da en çok ziyaret edilen 12.site , eğitim alanında en çok ziyaret edilen 6.site olmayı başardı.Okullar açıldığında da aynı yoğunlukta kullanılması için milli eğitim hareket geçti.

25 Nisan 2020 Cumartesi 11:12
EBA rekora doğru gidiyor! MEB düğmeye bastı artık kalıcı olacak

Korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan uzaktan eğitimin en önemli ayağını oluşturuan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) rekora doğru gidiyor. EBA şimdiden dünya üzerinde eğitim alanında en çok ziyaret edilen siteler arasına 6. sıraya yükselti.Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılmasından sonrada sitenin aynı şekilde verimli ve aktif kullanılması için çalışmalara hız verdiği öğrenildi

Hürriyet'ten Erdinç Çelikcan'ın haberine göre: Milli Eğitim Bakanlığı'nın, koronavirüsle birlikte yoğun talep gelen uzaktan eğitim sistemi EBA, 1 milyarın üzerinde tık aldı. Bakanlığın yaptığı çalışmaya göre bu dönemde EBA'da 900 milyon sayfa görüntüleme yapıldı. Uygulama dünyada eğitim ağında en çok ziyaret edilen altıncı site, dünyadaki tüm internet siteleri içinde 317'nci sırada yer aldı.

Bakanlık da uzaktan eğitimin yaygınlaştırılması ve altyapısının geliştirilmesi için orta ve uzun vadede çalışmalara başladı. Buna göre EBA'nın 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin aynı anda etkileşimli olarak kullanılabileceği hale getirilecek. Bunun için EBA'nın ilk etapta 5 milyon kullanıcıya hizmet edecek altyapıya kavuşması için teknik ve finansal çalışmalara hız verildi.

SANAT, SPOR, HOBİ

Son kabine toplantısında gündeme gelen planlamaya göre normal eğitime geçilmesinin ardından uzaktan eğitimin daha yoğun kullanılması amaçlanıyor. Buna göre örgün eğitimle uzaktan eğitim daha fazla entegre hale getirilecek. Okullardaki bazı derslerin uzaktan verilmesi, dersten arta kalan zamanlarda ise öğrencilere sanat, spor, müzik, resim ve spor gibi hobi geliştirici alanlara daha çok ortam hazırlanması planlanıyor.

Hürriyet

Son Güncelleme: 25.04.2020 11:28
Anahtar Kelimeler:
MebUzaktan EğitimEba
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