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Eba sınıflara göre haftalık yayın akışı ve ders programı 13 Nisan pazartesi

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim Eba sınıflara göre haftalık yayın akışı ve ders programı yayımlandı. 13 nisan pazartesi eba tv ilkokul,eba tv ortaokul ve eba tv lise kanalı yayın akışı ve ders programı

12 Nisan 2020 Pazar 18:10
Eba sınıflara göre haftalık yayın akışı ve ders programı 13 Nisan pazartesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eba tv kanalları üzerinde gerçekleştiren uzak eğitim haftalık yayın akışı ve ders programı yayınlandı. 13 - 17 nisan haftalık ders programı ve yayın akışları

Eba tv ilkokul , Eba tv ortaokul ve Eba tv lise kanallarında 13 - 17 nisan tarihleri arasında hangi ders hangi saatte ve hangi kanal üzerinden yayında olacak aşağıdaki yayın akışı tablolarında bulabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL YAYIN AKIŞI


EBA TV ORTAOKUL YAYIN AKIŞI

EBA TV LİSE YAYIN AKIŞI

Son Güncelleme: 12.04.2020 18:29
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