EBA TV 19 Mayıs liseler arası bilgi yarışması sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim genel müdürlüğü tarafından bu sene evlerinde olan lise öğrencileri için özel olarak düzenlenen EBA TV 19 Mayıs liseler arası bilgi yarışması tamamlandı.

EBA TV 19 Mayıs liseler arası bilgi yarışmasında kaç soru soruldu?

Online ortam gerçekleşen bilgi yarışması için öğrencilere test şeklinde toplam 15 soru yöneltildi.Telefon veya tablet ile yarışmaya katılan öğrenciler soruların doğru cevaplarını 15 saniye içinde sisteme girmeye çalıştılar.

EBA TV 19 Mayıs liseler arası bilgi yarışması ödülleri neler?

15 sorudan oluşan yarışmada soruları en kısa sürede doğru cevaplayan öğrencilerden 1. olan kişiye dizüstü bilgisayar , 2. olan kişiye tablet ve 3. olan kişiye ise akıllı saat verilecek

EBA TV 19 Mayıs liseler arası bilgi yarışması soru ve cevapları neler?

1- Kurtuluş Savaşı'nın amaç,gerekçe ve yöntemi ilk kez nerede belirtilmiştir?

Cevap : Amasya Genelgesi

2-1798 Fransız İhtilali ile başlayıp halen devam eden tarihi çağın adı nedi?

Cevap : Yakın Çağ

3- İstiklal Marşımız hangi yıl kabul edilmiştir?

Cevap : 1921

4-Bir elektrik devresinde direnç hangi harf ile gösterilir?

Cevap : R

5- 251 şehit verdiğimiz 15 temmuz hain darbe girişimi sırasında özel kuvvetler Komutanlığında darbe girişimine karşı gösterdiği mücadele sırasında şehit düşen ve ismi 15 temmuz destanı ile özdeşleşen kahramanımızın ismi nedir ?

6-Sokakta hızlı bir şekilde portre çizen ressamlar genellikle hangi tekniği kullanırlar?

Cevap : Karakalem

7- Yerli elektrikli otomobil (TOGG) fabrikası hangi ilimizde kurulacak ?

Cevap : Bursa

8-Dört farklı coğrafi bölgede toprağı olan ilimiz hangisidir?

Cevap : Bilecik

9- Tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe hangi ilimizdedir?

Cevap : Şanlıurfa

10- 200 TL'ni n arka yüzünde hangi ismin resmi vardır ?

Cevap : Yunus Emre

11- Atasözüne göre yanlış hesap nereden döner?

Cevap: Bağdat

12- Özellikle ramazan aylarında cami minarelerinin arasına asılan ışıklı yazılara ne ad verilir?

Cevap : Mahya

13- Aşağıdakilerden hangisi fotosentez sonucunda ortaya çıkar?

Cevap : Oksijen

14- Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanı ile mareşallik rütbesi hangi savaş sonunda verilmiştir

Cevap : Sakarya

15- .Modern güreş tarihinde ilk kez 17 yaşında Dünya Şampiyonu olan ve "asrın güreşçisi" unvanı ile ödüllendirilen milli güreşçimiz kimdir?

Cevap : Hamza Yerlikaya

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Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 18:30