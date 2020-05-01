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Eba Tv 'den LGS ve YKS sınavına hazırlanan öğrencilere özel hafta sonu yayını

Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada hafta sonları Eba tv kanalları üzeriden LGS ve YKS'ye hazırlanan adaylar için özel yayın yapmaya başladı. işte Eba tv lgs ve yks dersleri sınav özel yayın akışı

01 Mayıs 2020 Cuma 11:40
Eba Tv 'den LGS ve YKS sınavına hazırlanan öğrencilere özel hafta sonu yayını

Korona virüs ile mücade le kapsamında öğrencilerin eğitimlerine uzakta ve eba platformu üzeriden devam ettiği bu dönemde Milli Eğitim Bakanlığından  LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için yeni bir uygulama daha geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Yapmış olduğu açıklamada ;

"LGS ve YKS hazırlığı yapan öğrencilerimiz için TRT EBA TV’de hafta sonları "Sınav Özel Yayını" hazırladık. Öğrencilerimiz, yüzlerce soru çözümüne ve anlatımına kumandanın tek tuşuna basarak ulaşabilirler." dedi.

İŞTE EBA TV LGS VE YKS DERSLERİ SINAV ÖZEL YAYIN AKIŞI

Son Güncelleme: 01.05.2020 13:49
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EBA TV YAYIN AKIŞIEba Tv Lgs Ve Yks Dersleri Sınav özel Yayın Akışı
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