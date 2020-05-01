Eba Tv 'den LGS ve YKS sınavına hazırlanan öğrencilere özel hafta sonu yayını

Korona virüs ile mücade le kapsamında öğrencilerin eğitimlerine uzakta ve eba platformu üzeriden devam ettiği bu dönemde Milli Eğitim Bakanlığından LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için yeni bir uygulama daha geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Yapmış olduğu açıklamada ;

"LGS ve YKS hazırlığı yapan öğrencilerimiz için TRT EBA TV’de hafta sonları "Sınav Özel Yayını" hazırladık. Öğrencilerimiz, yüzlerce soru çözümüne ve anlatımına kumandanın tek tuşuna basarak ulaşabilirler." dedi.

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