EBA TV haftalık yayın akışı ilkokul,ortaokul lise dersleri ve tekrar saatleri 20 Nisan Pazartesi

Milli Eğitim Bakanlığı 20 -24 Nisan uzaktan eğitim haftasında Eba TV ilkokul, Eba TV ortaokul, Eba TV lise kanalı üzerinden gerçekleştiren eğitimin haftalık yayın akışını,ders saatlerini ve tekrar ders saatlerini yayınladı.



Aşağıdaki sınıflara göre haftalık yayın akışı tablolarında Eba TV ilkokul, Eba TV ortaokul, Eba TV lise kanallarında 20 Nisan pazartesi ile 24 Nisan Cuma tarihleri arasında hangi gün hangi saatte hangi dersler var , ders tekrarları hangi saatlerde tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

EBA TV HAFTALIK YAYIN AKIŞLARI VE DERS PROGRAMLARI

EBA TV İLKOKUL HAFTALIK YAYIN AKIŞI

EBA TV ORTAOKUL HAFTALIK YAYIN AKIŞI

EBA TV LİSE HAFTALIK YAYIN AKIŞI



