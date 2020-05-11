Milli Eğitim Bakanlığı almış olduğu uzaktan eğitim kararını 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzattı. Normalleş sürecine geçişin planlandığı ve okulların 1 hazira'da açılmasının plandığı bu süreçte uzaktan eğitim 31 Mayıs tarihine kadar EBA TV kanalları ve EBA plaformu üzeriden devam ediyor. EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise kanallarında tüm sınıf düzeylerinin dersleri haftalık yayın akışına göre yayınlanmaya devam ediyor. İşte EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 12 Mayıs Salı günü yayın akışı ;

EBA TV İlkokul Ders Programı

EBA TV Ortaokul Ders Programı

EBA TV Lise Ders Programı

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 15:40