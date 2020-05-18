EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 19 Mayıs Salı

EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri haftalık yayın akışı belli oldu.İlkokul,ortaokul ve lise düzeylerindeki tüm sınıflarda hangi ders saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak yayın akışından takip edebilirsiniz.İşte EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 19 Mayıs Salı

EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 19 Mayıs Salı
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında 13 mart tarihinde okulları kapatan milli eğitim bakanlığı uzaktan eğitime EBA TV ilkokul,EBA TV ortaokul ve EBA TV lise kanallarından devam ediyor.Bu haftaki EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri haftalık yayın akışı belli oldu.Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimleri 31 Mayıs tarihine kadar devam edileceğini açıklamıştı.

Bu süreçten sonra okullaın açılıp açılmayağı,uzaktan eğitime EBA TV ilkokul,EBA TV ortaokul ve EBA TV lise kanallarından devam edilip edilmeyeceği önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

İşte EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 18 -20 Mayıs tarihleri arası haftalık yayın akışı 

EBA TV İLKOKUL YAYIN AKIŞI

EBA TV ORTAOKUL YAYIN AKIŞI

EBA TV LİSE YAYIN AKIŞI

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 22:28

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