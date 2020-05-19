EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 20 Mayıs Çarşamba

EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri haftalık yayın akışı belli oldu.İlkokul,ortaokul ve lise düzeylerindeki tüm sınıflarda hangi ders saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak yayın akışından takip edebilirsiniz.İşte EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 20 Mayıs Çarşamba