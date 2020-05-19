EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 20 Mayıs Çarşamba

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 13 mart tarihinde okulları kapatan milli eğitim bakanlığı uzaktan eğitime EBA TV ilkokul,EBA TV ortaokul ve EBA TV lise kanallarından devam ediyor.Bu haftaki EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri haftalık yayın akışı belli oldu.Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimleri 31 Mayıs tarihine kadar devam edileceğini açıklamıştı.
Bu süreçten sonra okullaın açılıp açılmayağı,uzaktan eğitime EBA TV ilkokul,EBA TV ortaokul ve EBA TV lise kanallarından devam edilip edilmeyeceği önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
İşte EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 18 -20 Mayıs tarihleri arası haftalık yayın akışı
EBA TV İLKOKUL YAYIN AKIŞI
EBA TV ORTAOKUL YAYIN AKIŞI
EBA TV LİSE YAYIN AKIŞI
Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 22:28