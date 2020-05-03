EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 4 Mayıs Pazartesi

Korona virüs salgını sonrası yüz yüze eğitime ara verilmiş ve ardından uzaktan eğitim süreci başlamıştı. Bu karar Bilim Kurulu ile Sağlık Bakanlığı tarafından alınmıştır. Yüz yüze eğitim sürecine tekrar ne zaman başlayacağı yine Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar ile belli olacaktır. Yüz yüze eğitime ne zaman başlanacağı kararı alındıktan sonra bilgilendirme Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılacaktır.

İlkokul, ortaokul ve liseler EBA TV kanalları üzerinden ders görmeye devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı sürecin 4 Mayısa kadar devam edeceğini açıkladı ve 4 Mayıs günü ilkokul, ortaokul ve liselerin hangi dersleri göreceğinin listesi yayınlandı. EBA TV üzerinden görecekleri derslerin listesi şu şekilde oldu:

4 Mayıs Pazartesi EBA TV İlkokul Ders Programı

Saat 09.00: Hayat Bilgisi 1. sınıf- Ülkemizde Hayat

Saat 09.30: Türkçe 1. sınıf- Milli Mücadele ve Atatürk

Saat 10.00: Hayat Bilgisi 2. sınıf- Ülkemizde Hayat

Saat 10.30: Türkçe 2. sınıf- Sağlık ve Spor

Saat 11.00: Hayat Bilgisi 3. sınıf- Ülkemizde Hayat

Saat 11.30: Fen Bilimleri 3. sınıf- Elektrikli Hayat

Saat 12.00: İngilizce 4. sınıf- My Friends

Saat 12.30: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. sınıf- Hz. Muhammed’in Mekke ve Medine Yılları

Saat 13.00: Uyum İçin Türkçe

Saat 13.30: Aile Bilgilendirme

Saat 14.00: Hayat Bilgisi 1. sınıf Tekrar

Saat 14.30: Türkçe 1. sınıf Tekrar

Saat 15.00: Hayat Bilgisi 2. sınıf Tekrar

Saat 15.30: Türkçe 2. sınıf Tekrar

Saat 16.00: Hayat Bilgisi 3. sınıf Tekrar

Saat 16.30: Fen Bilimleri 3. sınıf Tekrar

Saat 17.00: İngilizce 4. sınıf Tekrar

Saat 17.30: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. sınıf Tekrar

Saat 18.00: Uyum İçin Türkçe Tekrar

Saat 18.30: Aile Bilgilendirme Tekrar

4 Mayıs Pazartesi EBA TV Ortaokul Ders Programı

Saat 09.00: Türkçe 5. sınıf- Deyim ve Atasözleri

Saat 09.30: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. sınıf- Musikimizde Dinin İzleri

Saat 10.00: Türkçe 6. sınıf- Cümlede Anlam

Saat 10.30: Matematik 6. sınıf- Alan Ölçme

Saat 11.00: Türkçe 7. sınıf- Cümlede Anlam

Saat 11.30: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7. sınıf- İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri

Saat 12.00: Türkçe 8. sınıf- Metin Türleri

Saat 12.30: Matematik 8. sınıf- Üçgen Çizme

Saat 13.00: Arapça 8. sınıf- Mezuniyet

Saat 13.30: Uyum İçin Türkçe

Saat 14.00: Aile Bilgilendirme

Saat 14.30: Türkçe 5. sınıf Tekrar

Saat 15.00: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. sınıf Tekrar

Saat 15.30: Türkçe 6. sınıf Tekrar

Saat 16.00: Matematik 6. sınıf Tekrar

Saat 16.30: Türkçe 7. sınıf Tekrar

Saat 17.00: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7. sınıf tekrar

Saat 17.30: Türkçe 8. sınıf Tekrar

Saat 18.00: Matematik 8. sınıf Tekrar

Saat 18.30: Arapça 8. sınıf Tekrar

Saat 19.00: Uyum İçin Türkçe Tekrar

Saat 19.30: Aile Bilgilendirme Tekrar

4 Mayıs Pazartesi EBA TV Lise Ders Programı

Saat 09.00: Biyoloji 9. sınıf- Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Ölçütler

Saat 09.30: Fizik 9. sınıf- Isı ve Sıcaklık- Hal Değişimi

Saat 10.00: Biyoloji 10. sınıf- Canlılardaki Beslenme Şekilleri

Saat 10.30: Fizik 10. sınıf- Optik- Gölge

Saat 11.00: Biyoloji 11. sınıf- Üriner Sistem

Saat 11.30: Fizik 11. sınıf- Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme

Saat 12.00: Biyoloji 12. sınıf- Protein Sentezi

Saat 12.30: Fizik 12. sınıf- Kütle Çekim Kuvveti

Saat 13.00: Matematik 12. sınıf- Geometrik Dizi

Saat 13.30: Egzersiz Saati

Saat 14.00: Dinler Tarihi 12. sınıf- Musevi Hahambaşılığı

Saat 14.30: İslam Kültür ve Medeniyeti 12. sınıf- Şehir ve Özellikleri, Şehrin Düzeni ve Fiziki Unsurları

Saat 15.00: Kelam 12. sınıf- Kelam İlmi ve Güncel Konuları: Politeizm- Agnostisizm

Saat 15.30: Yiyecek İçecek Hizmetleri 10. sınıf- Servis Hazırlıkları

Saat 16.00: Sağlık Hizmetleri 11. sınıf- İlk Yardım

Saat 16.30: Biyoloji 9. sınıf Tekrar

Saat 17.00: Fizik 9. sınıf Tekrar

Saat 17.30: Biyoloji 10. sınıf Tekrar

Saat 18.00: Fizik 10. sınıf Tekrar

Saat 18.30: Biyoloji 11. sınıf Tekrar

Saat 19.00: Fizik 11. sınıf Tekrar

Saat 19.30: Biyoloji 12. sınıf Tekrar

Saat 20.00: Fizik 12. sınıf Tekrar

Saat 20.30: Matematik 12. sınıf Tekrar

Saat 21.00: Egzersiz Saati Tekrar

Saat 21.30: Dinler Tarihi 12. Sınıf Tekrar

Saat 22.00: İslam Kültür ve Medeniyeti 12. sınıf Tekrar

Saat 22.30: Kelam 12. sınıf Tekrar

Saat 23.00: Yiyecek İçecek Hizmetleri 10. sınıf Tekrar

Saat 23.30: Sağlık Hizmetleri 11. Sınıf Tekrar

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