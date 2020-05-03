İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 4 Mayıs Pazartesi

EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 4 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak. Hangi sınıflara hangi konuların saat kaçta anlatılacağına dair program yayınlandı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yer alan listeye göre ilkokul, ortaokul ve lise ders programları ve saatleri...

03 Mayıs 2020 Pazar 19:14
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 4 Mayıs Pazartesi

Korona virüs salgını sonrası yüz yüze eğitime ara verilmiş ve ardından uzaktan eğitim süreci başlamıştı. Bu karar Bilim Kurulu ile Sağlık Bakanlığı tarafından alınmıştır. Yüz yüze eğitim sürecine tekrar ne zaman başlayacağı yine Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar ile belli olacaktır. Yüz yüze eğitime ne zaman başlanacağı kararı alındıktan sonra bilgilendirme Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılacaktır.

İlkokul, ortaokul ve liseler EBA TV kanalları üzerinden ders görmeye devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı sürecin 4 Mayısa kadar devam edeceğini açıkladı ve 4 Mayıs günü ilkokul, ortaokul ve liselerin hangi dersleri göreceğinin listesi yayınlandı. EBA TV üzerinden görecekleri derslerin listesi şu şekilde oldu:

4 Mayıs Pazartesi EBA TV İlkokul Ders Programı

Saat 09.00: Hayat Bilgisi 1. sınıf- Ülkemizde Hayat

Saat 09.30: Türkçe 1. sınıf- Milli Mücadele ve Atatürk

Saat 10.00: Hayat Bilgisi 2. sınıf- Ülkemizde Hayat

Saat 10.30: Türkçe 2. sınıf- Sağlık ve Spor

Saat 11.00: Hayat Bilgisi 3. sınıf- Ülkemizde Hayat

Saat 11.30: Fen Bilimleri 3. sınıf- Elektrikli Hayat

Saat 12.00: İngilizce 4. sınıf- My Friends

Saat 12.30: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. sınıf- Hz. Muhammed’in Mekke ve Medine Yılları

Saat 13.00: Uyum İçin Türkçe

Saat 13.30: Aile Bilgilendirme

Saat 14.00: Hayat Bilgisi 1. sınıf Tekrar

Saat 14.30: Türkçe 1. sınıf Tekrar

Saat 15.00: Hayat Bilgisi 2. sınıf Tekrar

Saat 15.30: Türkçe 2. sınıf Tekrar

Saat 16.00: Hayat Bilgisi 3. sınıf Tekrar

Saat 16.30: Fen Bilimleri 3. sınıf Tekrar

Saat 17.00: İngilizce 4. sınıf Tekrar

Saat 17.30: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. sınıf Tekrar

Saat 18.00: Uyum İçin Türkçe Tekrar

Saat 18.30: Aile Bilgilendirme Tekrar

4 Mayıs Pazartesi EBA TV Ortaokul Ders Programı

Saat 09.00: Türkçe 5. sınıf- Deyim ve Atasözleri

Saat 09.30: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. sınıf- Musikimizde Dinin İzleri

Saat 10.00: Türkçe 6. sınıf- Cümlede Anlam

Saat 10.30: Matematik 6. sınıf- Alan Ölçme

Saat 11.00: Türkçe 7. sınıf- Cümlede Anlam

Saat 11.30: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7. sınıf- İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri

Saat 12.00: Türkçe 8. sınıf- Metin Türleri

Saat 12.30: Matematik 8. sınıf- Üçgen Çizme

Saat 13.00: Arapça 8. sınıf- Mezuniyet

Saat 13.30: Uyum İçin Türkçe

Saat 14.00: Aile Bilgilendirme

Saat 14.30: Türkçe 5. sınıf Tekrar

Saat 15.00: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. sınıf Tekrar

Saat 15.30: Türkçe 6. sınıf Tekrar

Saat 16.00: Matematik 6. sınıf Tekrar

Saat 16.30: Türkçe 7. sınıf Tekrar

Saat 17.00: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7. sınıf tekrar

Saat 17.30: Türkçe 8. sınıf Tekrar

Saat 18.00: Matematik 8. sınıf Tekrar

Saat 18.30: Arapça 8. sınıf Tekrar

Saat 19.00: Uyum İçin Türkçe Tekrar

Saat 19.30: Aile Bilgilendirme Tekrar

4 Mayıs Pazartesi EBA TV Lise Ders Programı

Saat 09.00: Biyoloji 9. sınıf- Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Ölçütler

Saat 09.30: Fizik 9. sınıf- Isı ve Sıcaklık- Hal Değişimi

Saat 10.00: Biyoloji 10. sınıf- Canlılardaki Beslenme Şekilleri

Saat 10.30: Fizik 10. sınıf- Optik- Gölge

Saat 11.00: Biyoloji 11. sınıf- Üriner Sistem

Saat 11.30: Fizik 11. sınıf- Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme

Saat 12.00: Biyoloji 12. sınıf- Protein Sentezi

Saat 12.30: Fizik 12. sınıf- Kütle Çekim Kuvveti

Saat 13.00: Matematik 12. sınıf- Geometrik Dizi

Saat 13.30: Egzersiz Saati

Saat 14.00: Dinler Tarihi 12. sınıf- Musevi Hahambaşılığı

Saat 14.30: İslam Kültür ve Medeniyeti 12. sınıf- Şehir ve Özellikleri, Şehrin Düzeni ve Fiziki Unsurları

Saat 15.00: Kelam 12. sınıf- Kelam İlmi ve Güncel Konuları: Politeizm- Agnostisizm

Saat 15.30: Yiyecek İçecek Hizmetleri 10. sınıf- Servis Hazırlıkları

Saat 16.00: Sağlık Hizmetleri 11. sınıf- İlk Yardım

Saat 16.30: Biyoloji 9. sınıf Tekrar

Saat 17.00: Fizik 9. sınıf Tekrar

Saat 17.30: Biyoloji 10. sınıf Tekrar

Saat 18.00: Fizik 10. sınıf Tekrar

Saat 18.30: Biyoloji 11. sınıf Tekrar

Saat 19.00: Fizik 11. sınıf Tekrar

Saat 19.30: Biyoloji 12. sınıf Tekrar

Saat 20.00: Fizik 12. sınıf Tekrar

Saat 20.30: Matematik 12. sınıf Tekrar

Saat 21.00: Egzersiz Saati Tekrar

Saat 21.30: Dinler Tarihi 12. Sınıf Tekrar

Saat 22.00: İslam Kültür ve Medeniyeti 12. sınıf Tekrar

Saat 22.30: Kelam 12. sınıf Tekrar

Saat 23.00: Yiyecek İçecek Hizmetleri 10. sınıf Tekrar

Saat 23.30: Sağlık Hizmetleri 11. Sınıf Tekrar

Sıcak gelişmelerden ilk önce sen haberdar olmak istiyorsan uygulamamızı indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Haberport Twitter hesabını takibe al, gündemdeki tüm haberleri anında öğren! >>> Haberport'u Twitter'dan Takip Et

Son Güncelleme: 03.05.2020 19:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EBA TV yayın akışı ilkokul,ortaokul ve lise dersleri ve tekrar ders saatleri 4 Mayıs Pazartesi
EBA TV yayın akışı ilkokul,ortaokul ve lise dersleri ve tekrar ders saatleri 4 Mayıs Pazartesi
MEB'de lise öğrencilerine yeni fırsat
MEB'de lise öğrencilerine yeni fırsat
MEB düğmeye bastı! Okullar 1 haziran'da kademeli olarak açılıyor
MEB düğmeye bastı! Okullar 1 haziran'da kademeli olarak açılıyor
KPSS 2020 lisans ön lisans başvurularında son durum! Başvuru tarihi ne zaman?
KPSS 2020 lisans ön lisans başvurularında son durum! Başvuru tarihi ne zaman?
Haluk Levent YKS'de ki tarih değişikliği iddialarına el attı!
Haluk Levent YKS'de ki tarih değişikliği iddialarına el attı!
2020 YKS Sınav tarihi resmi açıklaması ne zaman gelecek?
2020 YKS Sınav tarihi resmi açıklaması ne zaman gelecek?

Popüler Haberler

Okul nezuniyet tarihi nereden ve nasıl öğrenilir?
Müge Anlı nasıl kilo verdi? Müge Anlı canlı yayında nasıl zayıfladığını açıkladı!
Acun Ersin Korkut'a köpeği Mes'in öldüğünü söyleyecek mi?
Şeyma Subaşı şehirler arası yasağı dinlemeyip Çeşme'ye mi gitti?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 4 Mayıs Pazartesi
Bizim İçin Şampiyon nerede çekildi? Bizim İçin Şampiyon filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
Okullarda telafi eğitimi ne zaman başlayacak? 2020 MEB'in telafi eğitimi takvimi belli oldu
Hayat Tamircisi programındaki veteriner Esra Şenol kimdir?
Hayalet Avcıları filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı
Babam filmi nerede çekildi? Babam filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
Sermiyan Midyat Zümrüdüanka kadrosuna katıldı! Hangi rolde oynayacak?
Netflix Hollywood nasıl bir dizi? Hollywood dizisi konusu ve oyuncuları
Sar Başa filmi nerede çekildi? Sar Başa filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? 7 Nisan EDHO neden yok yayınlanmadı?
İPhone numara ve sms engelleme işlemi nasıl yapılır?
Ezan bitene kadar su içilir mi? Nihat Hatipoğlu'ndan açıklama
2020 bekçi alımları ne zaman olacak? KPSS tercihleri ile yapılacak bekçi alımında başvuru şartları
Aynen Aynen dizisi bitti mi?
Ömer Döngeloğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Türk ilahiyatçı, yazar ve sunucu Ömer Döngeloğlu hakkında bilgiler
Netflix The Victims' Game dizisi konusu ne?
Survivor 3 Mayıs Pazar dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kim kaybetti? Eleme adayı kim oldu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.