EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 4 Mayıs Pazartesi

Korona virüs salgını sonrası yüz yüze eğitime ara verilmiş ve ardından uzaktan eğitim süreci başlamıştı. Bu karar Bilim Kurulu ile Sağlık Bakanlığı tarafından alınmıştır. Yüz yüze eğitim sürecine tekrar ne zaman başlayacağı yine Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar ile belli olacaktır. Yüz yüze eğitime ne zaman başlanacağı kararı alındıktan sonra bilgilendirme Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılacaktır.
İlkokul, ortaokul ve liseler EBA TV kanalları üzerinden ders görmeye devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı sürecin 4 Mayısa kadar devam edeceğini açıkladı ve 4 Mayıs günü ilkokul, ortaokul ve liselerin hangi dersleri göreceğinin listesi yayınlandı. EBA TV üzerinden görecekleri derslerin listesi şu şekilde oldu:
4 Mayıs Pazartesi EBA TV İlkokul Ders Programı
Saat 09.00: Hayat Bilgisi 1. sınıf- Ülkemizde Hayat
Saat 09.30: Türkçe 1. sınıf- Milli Mücadele ve Atatürk
Saat 10.00: Hayat Bilgisi 2. sınıf- Ülkemizde Hayat
Saat 10.30: Türkçe 2. sınıf- Sağlık ve Spor
Saat 11.00: Hayat Bilgisi 3. sınıf- Ülkemizde Hayat
Saat 11.30: Fen Bilimleri 3. sınıf- Elektrikli Hayat
Saat 12.00: İngilizce 4. sınıf- My Friends
Saat 12.30: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. sınıf- Hz. Muhammed’in Mekke ve Medine Yılları
Saat 13.00: Uyum İçin Türkçe
Saat 13.30: Aile Bilgilendirme
Saat 14.00: Hayat Bilgisi 1. sınıf Tekrar
Saat 14.30: Türkçe 1. sınıf Tekrar
Saat 15.00: Hayat Bilgisi 2. sınıf Tekrar
Saat 15.30: Türkçe 2. sınıf Tekrar
Saat 16.00: Hayat Bilgisi 3. sınıf Tekrar
Saat 16.30: Fen Bilimleri 3. sınıf Tekrar
Saat 17.00: İngilizce 4. sınıf Tekrar
Saat 17.30: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. sınıf Tekrar
Saat 18.00: Uyum İçin Türkçe Tekrar
Saat 18.30: Aile Bilgilendirme Tekrar
4 Mayıs Pazartesi EBA TV Ortaokul Ders Programı
Saat 09.00: Türkçe 5. sınıf- Deyim ve Atasözleri
Saat 09.30: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. sınıf- Musikimizde Dinin İzleri
Saat 10.00: Türkçe 6. sınıf- Cümlede Anlam
Saat 10.30: Matematik 6. sınıf- Alan Ölçme
Saat 11.00: Türkçe 7. sınıf- Cümlede Anlam
Saat 11.30: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7. sınıf- İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri
Saat 12.00: Türkçe 8. sınıf- Metin Türleri
Saat 12.30: Matematik 8. sınıf- Üçgen Çizme
Saat 13.00: Arapça 8. sınıf- Mezuniyet
Saat 13.30: Uyum İçin Türkçe
Saat 14.00: Aile Bilgilendirme
Saat 14.30: Türkçe 5. sınıf Tekrar
Saat 15.00: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. sınıf Tekrar
Saat 15.30: Türkçe 6. sınıf Tekrar
Saat 16.00: Matematik 6. sınıf Tekrar
Saat 17.00: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7. sınıf tekrar
Saat 17.30: Türkçe 8. sınıf Tekrar
Saat 18.00: Matematik 8. sınıf Tekrar
Saat 18.30: Arapça 8. sınıf Tekrar
Saat 19.00: Uyum İçin Türkçe Tekrar
Saat 19.30: Aile Bilgilendirme Tekrar
4 Mayıs Pazartesi EBA TV Lise Ders Programı
Saat 09.00: Biyoloji 9. sınıf- Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Ölçütler
Saat 09.30: Fizik 9. sınıf- Isı ve Sıcaklık- Hal Değişimi
Saat 10.00: Biyoloji 10. sınıf- Canlılardaki Beslenme Şekilleri
Saat 10.30: Fizik 10. sınıf- Optik- Gölge
Saat 11.00: Biyoloji 11. sınıf- Üriner Sistem
Saat 11.30: Fizik 11. sınıf- Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
Saat 12.00: Biyoloji 12. sınıf- Protein Sentezi
Saat 12.30: Fizik 12. sınıf- Kütle Çekim Kuvveti
Saat 13.00: Matematik 12. sınıf- Geometrik Dizi
Saat 13.30: Egzersiz Saati
Saat 14.00: Dinler Tarihi 12. sınıf- Musevi Hahambaşılığı
Saat 14.30: İslam Kültür ve Medeniyeti 12. sınıf- Şehir ve Özellikleri, Şehrin Düzeni ve Fiziki Unsurları
Saat 15.00: Kelam 12. sınıf- Kelam İlmi ve Güncel Konuları: Politeizm- Agnostisizm
Saat 15.30: Yiyecek İçecek Hizmetleri 10. sınıf- Servis Hazırlıkları
Saat 16.00: Sağlık Hizmetleri 11. sınıf- İlk Yardım
Saat 16.30: Biyoloji 9. sınıf Tekrar
Saat 17.00: Fizik 9. sınıf Tekrar
Saat 17.30: Biyoloji 10. sınıf Tekrar
Saat 18.00: Fizik 10. sınıf Tekrar
Saat 18.30: Biyoloji 11. sınıf Tekrar
Saat 19.00: Fizik 11. sınıf Tekrar
Saat 19.30: Biyoloji 12. sınıf Tekrar
Saat 20.00: Fizik 12. sınıf Tekrar
Saat 20.30: Matematik 12. sınıf Tekrar
Saat 21.00: Egzersiz Saati Tekrar
Saat 21.30: Dinler Tarihi 12. Sınıf Tekrar
Saat 22.00: İslam Kültür ve Medeniyeti 12. sınıf Tekrar
Saat 22.30: Kelam 12. sınıf Tekrar
Saat 23.00: Yiyecek İçecek Hizmetleri 10. sınıf Tekrar
Saat 23.30: Sağlık Hizmetleri 11. Sınıf Tekrar
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