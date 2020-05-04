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Eba Tv kanallarında bir yenilik daha! Ünlü isimlerden masal etkinliği

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 13 mart tarihinden bu yana uzaktan eğitim sürecine EBA ve TRT EBA tv kanalları üzeriden ediyor.Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre EBA TV kanallarına bir yeni uygulama daha getirildi.Getirilen uygulama ile Anadolu Masalları ünlü isimlerin anlatımı ile Youtube kanalında ve TRT EBA ekranlarında çocuklarla buluşmaya başladı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:56
Eba Tv kanallarında bir yenilik daha! Ünlü isimlerden masal etkinliği

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim için evlerinde olan öğrenciler için bir yenilik daha geldi. Evlerinde olan öğenciler ünlü isimlerin anlatımı ile ekranları başlarında Anadolu masallarını dinleyebilecekler.

Getirilen bu yenilik sayesinde sanat dünyasının ve televizyon ekranlarının deneyimli isimleri, evlerinde ve ofislerinde kamera karşısına geçerek çocuklar için masal anlattı. Ünlü isimlerin anlattığı masallar, bugünden itibaren EBA TV ekranlarında ve Anadolu Masalları Youtube Kanalı'nda çocuklarla buluşmaya başladı.

Altan Erkekli, Aşkın Nur Yengi, Ayşe Şule Bilgiç, Burak Sergen, Cem Öğretir, Eda Özülkü, Emre Altuğ, Esra Erol, Işın Karaca, Kerem Alışık, Kıraç, Metin Özülkü, Müge Anlı, Nazlı Çelik, Seda Öğretir, Ceyda Düvenci, Tamer Karadağlı, Zahide Yetiş, Zara, Zuhal Topal, Ece Üner, Hülya Koçyiğit, Buket Aydın, Pınar Altuğ, Sertap Erener ve Halit Ergenç ata mirası masalları çocuklar için anlattı.

Anadolu Masalları çocukların hayal güçlerini ve ruh dünyalarını derinleştiriyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı değerlendirmede, masalların çocukların ruhsal gelişimindeki ve eğitim süreçlerinin temellerindeki yerinin asla doldurulamayacağına dikkati çekti.

Anadolu Masallarının çocuklara ulaşmasında, sanat camiasının ve televizyon ekranlarının tanınan isimlerinin sunduğu katkının büyük önem taşıdığını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Anadolu Masalları Projesi ile çocuklarımızın hayal güçlerini ve ruh dünyalarını derinleştirmelerine ve geliştirmelerine destek oluyoruz. Bakanlık olarak çocuklarımızın hem eğitimleri hem de evde nitelikli zaman geçirmeleri için kaliteli içerikler oluşturmaya çalıştığımız bu dönemde sanatçılarımızın ve televizyon ekranlarının deneyimli isimlerinin bu değerli sosyal sorumluluk projesine sundukları katkıyı çok kıymetli buluyoruz."

 Anadolu Masalları Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğinde geçen yıl hayata geçirilen Anadolu Masalları Projesi kapsamında akademik bir heyet oluşturularak en sevilen masallar derlendi. Masallar, akademisyenlerce çocuğa görelik ilkesine, dil ve anlatım unsurlarına göre incelenerek yeniden düzenlendi. Ayrıca güzel sanatlar liselerinde öğrenciler de öğretmenleri rehberliğinde masalları görselleştirerek projeye katkı sundu.

Proje kapsamında, Türkiye genelinde Masal Anlatıcılığı eğitici eğitimi alan 400 öğretmen, bulundukları illerde binlerce öğretmenle daha buluşturuldu. Ayrıca, proje dahilinde bir de resimli masal kitapları, masal oyun kartları, masal şarkıları ve masal seslendirmelerinden oluşan Anadolu Masalları Eğitim Seti oluşturuldu.

Koronavirüs salgını döneminde projenin kesintiye uğramaması için Anadolu Masalları Youtube Kanalı kuruldu. Öğretmenlerin çocuklar için anlattığı masallar, masal şarkıları ve resimli masallar öğrencilere sunuldu.

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