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EBA TV yayın akışı ilkokul,ortaokul, lise dersleri ve tekrar ders saatleri 27 Nisan pazartesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda yürütülen uzaktan eğitimin en önemli ayaklarından birini oluşturan EBA TV kanallarındaki sınıflara göre yayın akışı ve haftalık ders programı belli oldu.27 Nisan Pazartesi eba tv ilkokul,eba tv ortaokul ve eba tv lise kanalı yayın akışı ve ders programı ve tekrar ders saatleri

26 Nisan 2020 Pazar 18:01
EBA TV yayın akışı ilkokul,ortaokul, lise dersleri ve tekrar ders saatleri 27 Nisan pazartesi

EBA TV yayın akışı ilkokul,ortaokul, lise dersleri ve tekrar ders saatleri 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştiren uzaktan eğitimin önemli iki ayağından biri olan EBA TV kanallarındaki 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasındaki sınıflara göre haftalık yayın akışı ve ders programı belli oldu.Ayrıca  EBA TV haftalık yayın akışı ve ders programı saatlerinde ders tekrar saatleride açıkladı.

Eba tv ilkokul , Eba tv ortaokul ve Eba tv lise kanallarında 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında hangi ders hangi saatte ve hangi kanal üzerinden yayında olacak aşağıdaki yayın akışı tablolarında bulabilirsiniz.Ayrınca yayınlanan EBA TV yayın akışı programında ders tekrar saatleride her gün 14.00 - ile 19.00 olarak belirtilmiştir.

EBA TV İLKOKUL YAYIN AKIŞI

EBA TV ORTAOKUL YAYIN AKIŞI

EBA TV LİSE YAYIN AKIŞI

Son Güncelleme: 26.04.2020 18:23
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