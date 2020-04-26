EBA TV yayın akışı ilkokul,ortaokul, lise dersleri ve tekrar ders saatleri 27 Nisan pazartesi

EBA TV yayın akışı ilkokul,ortaokul, lise dersleri ve tekrar ders saatleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştiren uzaktan eğitimin önemli iki ayağından biri olan EBA TV kanallarındaki 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasındaki sınıflara göre haftalık yayın akışı ve ders programı belli oldu.Ayrıca EBA TV haftalık yayın akışı ve ders programı saatlerinde ders tekrar saatleride açıkladı.

Eba tv ilkokul , Eba tv ortaokul ve Eba tv lise kanallarında 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında hangi ders hangi saatte ve hangi kanal üzerinden yayında olacak aşağıdaki yayın akışı tablolarında bulabilirsiniz.Ayrınca yayınlanan EBA TV yayın akışı programında ders tekrar saatleride her gün 14.00 - ile 19.00 olarak belirtilmiştir.

EBA TV İLKOKUL YAYIN AKIŞI

EBA TV ORTAOKUL YAYIN AKIŞI

EBA TV LİSE YAYIN AKIŞI