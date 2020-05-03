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EBA TV yayın akışı ilkokul,ortaokul ve lise dersleri ve tekrar ders saatleri 4 Mayıs Pazartesi

Uzaktan eğitim sürecine 31 Mayıs tarihine kadar EBA tv kanalları ve EBA platformu üzeriden devam kararı alan Milli Eğitim Bakanlığı eba tv sınıf düzeylerine özel haftalık ders programı , yayın akışı ve tekrar ders saatleri çizelgesi yayımlandı. işte EBA TV yayın akışı ilkokul,ortaokul ve lise dersleri ve tekrar ders saatleri 4 Mayıs Pazartesi

03 Mayıs 2020 Pazar 18:01
EBA TV yayın akışı ilkokul,ortaokul ve lise dersleri ve tekrar ders saatleri 4 Mayıs Pazartesi

Uzaktan eğitim sürecinde önemli rol oynayan eba tv kanallarının haftalık yayın akışı ,ders programı yayınlandı.EBA TV yayın akışı ilkokul,ortaokul ve lise dersleri ve tekrar ders saatleri içeriğinde 4-8 Mayıs tarihleri arasında Eba tv ilkokul , Eba tv ortaokul ve Eba tv lise kanallarında hangi ders saat kaçta inceleyebilirsiniz.

Eba tv ilkokul , Eba tv ortaokul ve Eba tv lise kanallarında 4 - 8 Mayısi tarihleri arasında haftalık ders programı, yayın akışı ve tekrar ders saatlerini gösteren tablo aşağıdadır.


EBA TV İLKOKUL HAFTALIK YAYIN AKIŞI VE DERS PROGRAMI

EBA TV ORTAOKUL HAFTALIK YAYIN AKIŞI VE DERS PROGRAMI

EBA TV LİSE HAFTALIK YAYIN AKIŞI VE DERS PROGRAMI

Eba tv lise haftalık yayın akışında meslek liselerine özel meslek derslerinin saatlerini gösteren bilgilerde tabloda gösterilmiştir.

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