EBA TV yayın akışı ilkokul,ortaokul ve lise dersleri ve tekrar ders saatleri 4 Mayıs Pazartesi

Uzaktan eğitim sürecinde önemli rol oynayan eba tv kanallarının haftalık yayın akışı ,ders programı yayınlandı.EBA TV yayın akışı ilkokul,ortaokul ve lise dersleri ve tekrar ders saatleri içeriğinde 4-8 Mayıs tarihleri arasında Eba tv ilkokul , Eba tv ortaokul ve Eba tv lise kanallarında hangi ders saat kaçta inceleyebilirsiniz.

Eba tv ilkokul , Eba tv ortaokul ve Eba tv lise kanallarında 4 - 8 Mayısi tarihleri arasında haftalık ders programı, yayın akışı ve tekrar ders saatlerini gösteren tablo aşağıdadır.



EBA TV İLKOKUL HAFTALIK YAYIN AKIŞI VE DERS PROGRAMI

EBA TV ORTAOKUL HAFTALIK YAYIN AKIŞI VE DERS PROGRAMI

EBA TV LİSE HAFTALIK YAYIN AKIŞI VE DERS PROGRAMI

Eba tv lise haftalık yayın akışında meslek liselerine özel meslek derslerinin saatlerini gösteren bilgilerde tabloda gösterilmiştir.