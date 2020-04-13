EBA TV yayın akışı ilkokul,ortaokul ve lise dersleri ve tekrar ders saatleri 14 Nisan Salı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eba tv kanalları üzerinde gerçekleştiren uzak eğitim haftalık yayın akışı ve ders programı yayınlandı. 13 - 17 nisan haftalık ders programı ve yayın akışları

Eba tv ilkokul , Eba tv ortaokul ve Eba tv lise kanallarında 13 - 17 nisan tarihleri arasında hangi ders hangi saatte ve hangi kanal üzerinden yayında olacak aşağıdaki yayın akışı tablolarında bulabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL YAYIN AKIŞI

EBA TV ORTAOKUL YAYIN AKIŞI

EBA TV LİSE YAYIN AKIŞI