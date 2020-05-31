EBA TV yaz tatilinde eğitime devam ediyor!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,yapmış olduğu açıklamada, yaz tatilinde EBA TV'den yabancı dil ile ilgili eğitimlerin ve ilkokul 1,2. sınıflar için içeriklerin olacağını duyurdu.

EBA TV yaz tatilinde eğitime devam ediyor!
    Abone Ol:

Korona virüs ile okulların 16 mart tarihinde başladığı uzaktan eğitim 19 haziran tarihinde bitiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı bu tarihten sonrada yaz tatilinde eğitimlerin uzaktan olacak şekilde EBA TV üzerinden devam etmesi için düğmeye bastı.

Bu konuda açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yazın EBA televizyonunda yabancı dil ile ilgili çalışmalarımız olacak. Öğrencilerimizin onu takip etmelerini öneririm. 1 ve 2'nci sınıflarla ilgili bazı çalışmalarımız da devam edecek." ifadelerini kullandı.

Tatil boyunca EBA TV'de yayımlanmak üzere yapılan hazırlıklara değinen Selçuk, şunları kaydetti:

"Yazın EBA televizyonunda yabancı dil ile ilgili çalışmalarımız olacak. Öğrencilerimizin onu takip etmelerini öneririm. 1 ve 2'nci sınıflarla ilgili bazı çalışmalarımız da devam edecek. EBA TV ve EBA dijital platformda özellikle 1'nci sınıfta olup da okuma yazmaya tam geçememiş ya da bazı dezavantajlardan dolayı okuma yazmaya başlayamamış, okumayı öğrenmiş ama tekrara ihtiyacı olan çocuklarımız için bir takım içerikler olacak. Ayrıca başka sürprizlerimiz de olacak." dedi


YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Günlük Burç Yorumları 1 Haziran 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Sürekli engelli raporu nedir, nasıl alınır? Sürekli engelli raporu yenilemeye gerek var mı?
Cilt alt tonu nedir, nasıl belirlenir? Cilt alt ton çeşitleri
Uçak yolculuğunda bagajda izin verilen ve izin verilmeyen, taşınacak ve taşınmayacak eşya ve maddeler
Snapchat videoları masıl kaydedilir? Android cihazlarda Shanpchat video kayıt işlemleri
Hattımı farklı operatöre taşıdım mobil ödeme çalışmıyor hata veriyor
Hikaye, roman ve ders kitapları için alış veriş yapılabilecek siteler
Namaz vakti hatırlatıcı en iyi cep telefonu uygulamaları
Günlük Burç Yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
MEB 2020 Öğretmen LGS sınav görevi başvuru tarihi
En güzel tavşan kanı çay nasıl demlenir? Nasıl iyi çay demlenir? Püf noktaları
Doğalgaz faturası hesaplama nasıl yapılır? Ortalama doğalgaz faturası hesaplaması
Döviz bürolarının çalışma saatleri, mesai saatleri, açılış kapanış saatleri, çalışma günleri
Esnaf kefalet kredi için kaç kefil istiyor? Esnaf kefaletten çekilen borç ödenmezse ne olur?
Google Play Store internet bağlantısı yok sorunu nasıl çözülür?
Katar iş fırsatları ve işçi alımı yapılan meslekler
Telefon interneti bilgisayarda nasıl kullanılır? Bilgisayara telefon internetini bağlama
Kapatılan Instagram hesabını geri nasıl açılır? Instagram itiraz formu nasıl doldurulur? Instagram hesap kurtarma yöntemleri
Whatsapp bildirimler gelmiyor sorunu neden olur? Whatsapp bildirim sorunu çözüm önerileri
Telefondan girilen siteleri nasıl temizlerim? Telefon web tarayıcı geçmişi temizleme