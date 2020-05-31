EBA TV yaz tatilinde eğitime devam ediyor!

Korona virüs ile okulların 16 mart tarihinde başladığı uzaktan eğitim 19 haziran tarihinde bitiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı bu tarihten sonrada yaz tatilinde eğitimlerin uzaktan olacak şekilde EBA TV üzerinden devam etmesi için düğmeye bastı.

Bu konuda açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "" ifadelerini kullandı.

Tatil boyunca EBA TV'de yayımlanmak üzere yapılan hazırlıklara değinen Selçuk, şunları kaydetti:

"Yazın EBA televizyonunda yabancı dil ile ilgili çalışmalarımız olacak. Öğrencilerimizin onu takip etmelerini öneririm. 1 ve 2'nci sınıflarla ilgili bazı çalışmalarımız da devam edecek. EBA TV ve EBA dijital platformda özellikle 1'nci sınıfta olup da okuma yazmaya tam geçememiş ya da bazı dezavantajlardan dolayı okuma yazmaya başlayamamış, okumayı öğrenmiş ama tekrara ihtiyacı olan çocuklarımız için bir takım içerikler olacak. Ayrıca başka sürprizlerimiz de olacak." dedi