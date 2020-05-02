Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı EBA platformu üzeriden sadece 8.ve 12.sınıf öğrencilerine imkan tanıdığı canlı ders uygulaması tüm sınıf düzeylerine açtı.Devreye alınan canlı ders uygulaması sayesinde milyonlarca öğrenci ve öğretmen eba platformu üzerinden evlerinden birlikte etkileşimli ders işleyebiliyorlar.
Eba'yı en çok kullanan il sıralaması değişti! İşte yeni sıralama
Uzaktan eğitime 31 Mayıs tarihine kadar devam diyen Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte eğitim camiası tarafından aktif olarak kullanılan eba platformunu kullanım sırasına göre en aktif kullanan il sıralamasını yeniden açıkladı. İşte yeni sıralama..
02 Mayıs 2020 Cumartesi 00:21