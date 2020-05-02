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Eba'yı en çok kullanan il sıralaması değişti! İşte yeni sıralama

Uzaktan eğitime 31 Mayıs tarihine kadar devam diyen Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte eğitim camiası tarafından aktif olarak kullanılan eba platformunu kullanım sırasına göre en aktif kullanan il sıralamasını yeniden açıkladı. İşte yeni sıralama..

02 Mayıs 2020 Cumartesi 00:21
Eba'yı en çok kullanan il sıralaması değişti! İşte yeni sıralama

Son açıkladığı resmi kararla koronavirüs kapsamında yapılan uzaktan eğitime 31 Mayıs tarihine kadar devam diyen Milli Eğitim Bakanlığı EBA sitesinin yeni sıralamasını açıkladı.

Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı EBA platformu üzeriden sadece 8.ve 12.sınıf öğrencilerine imkan tanıdığı canlı ders uygulaması tüm sınıf düzeylerine açtı.Devreye alınan canlı ders uygulaması sayesinde milyonlarca öğrenci ve öğretmen eba platformu üzerinden evlerinden birlikte etkileşimli ders işleyebiliyorlar.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafaından açıklanan Ortalama Kullanım Süresine Göre İlk 10 İl Milli Eğitim Müdürlüğü değişen sıralaması:


 

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