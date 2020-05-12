Eğitim alanındaki normalle dönüş tarih tarih belli oldu!

Yaklaşık 2 aydı mücadele ettiğimiz koronavirüs hastalığı etkileriden kurtulmak için Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan eğitimde normalleşme planı da belli oldu.Plan içeriğinde eğitim alanında yapılacaklar tarih tarih belirtildi.

Hazırlanan plan içeriğinde okulların telafi eğitimi için açılması zamanı 24 Ağuston 2020 olarak belirlendi. Ayrıca Kreş ve ana okullarının, sürücü kurslarının faatliyete geçmesi için belirtilen tarih ise 1 Haziran 2020.

İşte plan içeriğinde tarih tarih belirtilenler ;

MAYIS AYI ;

• Eğitim ve sınavların kademeli olarak açılması için rehberlerin hazırlanması (4 Mayıs 2020)

• Ertelenen diğer sınavlar (Açıköğretim vb.) takvimlerinin açıklanması (15 Mayıs 2020)

HAZİRAN AYI ;

SINAV TARİHLERİ

• Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)(27-28 Haziran 2020)

• Liselere Geçiş Sınavı (LGS) (20 Haziran 2020)

• Bursluluk Sınavı (21 Haziran 2020)

• Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (14 Haziran 2020)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

• Üniversitelerin normal akademik takvimlerine dönüşü (15 Haziran 2020)

• Sınavların ve uygulama derslerinin yüz yüze yapılmaya başlanması (15 Haziran 2020)

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

• Çalışan anne ve babalara (isteğe bağlı) yönelik olarak düşük öğrenci

sayıları ile okul öncesi eğitim kurumlarının faaliyete başlaması.(1 Haziran 2020)

• Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin açılması (1 Haziran 2020)

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ, OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİ VE HALK EĞİTİM MERKEZLERİ

• Genel ve özel kurallara uyulmak şartıyla hizmete açılması(8 Haziran 2020)

ÖĞRETMEN ALIM SÜREÇLERİ

• 20.000 yeni öğretmen alımına ilişkin sürecin başlatılması (1 Haziran 2020)

MUHTELİF KURSLARIN UYGULAMALI EĞİTİME BAŞLAMASI

• Motorlu taşıt ve iş makinaları sürücü kursları, ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, havacılık ve denizcilik eğitimi veren kurslarda mevcut kayıtlı öğrenciler (isteğe bağlı) için uygulama eğitimine başlanması (1 Haziran 2020)

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA BAĞLI ÖĞRENCİ YURTLARI

• Ülke genelinde ve KKTC’de bulunan yurtların hizmete açılması (15 Haziran 2020)

TEMMUZ AYI ;

YÜKSEKÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI GERİ ÖDEME

• Kredi borçlularından geri ödemelerin alınmaya başlanması (1 Temmuz 2020)

REHBERLİK VE DANIŞMA

• Merkezi sınavlara giren öğrencilere yönelik randevu sistemi ile tercih danışmanlığının başlatılması (15 Temmuz 2020)

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON

• Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin faaliyete başlaması(1 Temmuz 2020

AĞUSTOS AYI ;

ÖZEL VE RESMİ EĞİTİMKURUMLARI(ANAOKULU-İLKORTA-LİSE)

• 2020-2021 eğitim öğretim yılının telafi eğitimi yapılacak şekilde Ağustos ayının son haftasında açılması (24 Ağustos 2020)

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 14:38