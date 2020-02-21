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Elazığ KYK yurtlarında kalan öğrencilerden şubat ayı için ücret alınmayacak

Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında devlet kurumları vatandaşlar için adımlar atmıştı. Son adım ise üniversite öğrencilerine geldi. Yapılan açıklamaya göre Elazığ'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerden şubat ayında ücret alınmayacak. İşte yapılan açıklamalar.

21 Şubat 2020 Cuma 14:15
Elazığ KYK yurtlarında kalan öğrencilerden şubat ayı için ücret alınmayacak

Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan deprem sonrasında pek çok kuru ve kuruluş yardımlarını arttırmıştı. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK yurtlarında kalan öğrencilerden Şubat ayında ücret alınmayacağını açıkladı. Deprem sonrasında üniversite öğrencilerini de unutmayan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu bu adım sayesinde öğrencileri mutlu etti.

Bakan Kasapoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Yaşanan deprem felaketinden dolayı yarıyıl tatili uzatılan Elazığ'da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlarda kalan öğrencilerimizden şubat ayı yurt ücreti alınmayacaktır. Bu karar öncesinde yurt ücretini ödeyen öğrencilerimizin paraları ise iade edilecektir" paylaşımında bulundu.

Bakan Kasapoğlu’nun açıklaması sonrasında yaklaşık 9.000 öğrenci bu uygulamadan yararlanacak. Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi haricinde ara dönem tatili 24 Şubat'a kadar uzatılmıştı.

Son Güncelleme: 21.02.2020 14:15
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