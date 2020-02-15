Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Tarih değişti!

Elazığ depreminden sonra birçok aksaklık yaşandı. Bu aksaklıklar arasında eğitimde yer alıyor. Elazığ depreminin izleri devam ediyor ve henüz rutin bir hayata geçiş yapılamadı. Yaşanılan büyük doğa olayından sonra Elazığ’da yaşayanlar bir süre işlerine ve okullarına gidemedi.
21 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce insanın yaralandığı depremden sonra Elazığ ilinde eğitime bir süre ara verilmişti. Bu süre biraz daha uzatıldı ve ikinci dönem ders başlangıcı 24 Şubat’a ertelendi.
Son Güncelleme: 15.02.2020 17:16