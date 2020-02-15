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Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Tarih değişti!

Büyük depremin ardından Elazığ'da eğitime bir süre ara verilmişti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Elazığ ilinde okulların ne zaman açılacağını açıkladı. Geçtiğimiz hafta eğitimin başlaması gerekiyordu ancak tarih değişti. Okulların 24 Şubat'ta açılacağı belirtildi.

15 Şubat 2020 Cumartesi 17:16
Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Tarih değişti!

Elazığ depreminden sonra birçok aksaklık yaşandı. Bu aksaklıklar arasında eğitimde yer alıyor. Elazığ depreminin izleri devam ediyor ve henüz rutin bir hayata geçiş yapılamadı. Yaşanılan büyük doğa olayından sonra Elazığ’da yaşayanlar bir süre işlerine ve okullarına gidemedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Elazığ’da yaşanan deprem nedeniyle okullarının açılmasının 24 Şubat’a ertelendiğini bildirdi. Öğrenciler depremden sonra henüz ikinci döneme başlayamadı. Geçtiğimiz hafta okulların başlanması bekleniyordu ama yaşanan deprem sonrası Elazığ ilinde henüz eğitim başlayamadı ve 24 Şubat’a ertelendi.

21 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce insanın yaralandığı depremden sonra Elazığ ilinde eğitime bir süre ara verilmişti. Bu süre biraz daha uzatıldı ve ikinci dönem ders başlangıcı 24 Şubat’a ertelendi.

Son Güncelleme: 15.02.2020 17:16
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