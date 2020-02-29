Erasmus şartları nelerdir? Erasmus için hak nasıl kazanılır? 2020 Erasmus başvurusu işlemleri ve gerekli belgeler

Erasmus programı bilindiği gibi üniversite öğrencilerinin yurt dışında eğitim alabilmeleri için devlet tarafından hibe olarak verilen ücretlerle öğrencilerin yurt dışına çıkmasıdır. 2014 yılına kadar Erasmus programı olarak bilinen uygulama artık Erasmus Plus olarak adlandırılmıştır. Erasmus Plus programının içinde eğitim, öğrenim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli aktiviteler ve gönüllü çalışmaları yer almaktadır.

2020 Erasmus başvuru şartları nelerdir?

Erasmus esasında öğrenci değişim programıdır. Türkiye’de okuyan ve eğitimini tamamlamış öğrenciler bir başkaya ülkeye gidiyor ve oradan da başka bir öğrenci Türkiye’ye geliyor. Bu öğrenci değişimleri okul devam ederken olduğu gibi okul bitiminden sonra da olabiliyor.

Erasmus programına katılacak öğrencilerin belirtilen şartlara uygun olması gerekmektedir. İstenen şartlar şu şekildedir:

En az bir yıl üniversite eğitimi almış olmak.

Lisans öğrencileri için en az 2,20 ve lisansüstü öğrenciler için en az 2,50 ortalama sahibi olmak.

Yapılan yabancı dil düzeyi sınavından geçerli bir not almak. (sınavlar genellikle B1 düzeyinde yapılır, gideceğiniz üniversitenin özel bir talebi var ise B2 olur.)

Başvurular değerlendirilirken, genel not ortalamasının yüzde 50’si ve yabancı dil sınavının yüzde 50’si alınarak değerlendirilir.

Programa daha önce katılmış kişilerin puanları 10 puan azaltılır.

2020 Erasmus için gerekli belgeler?

Erasmus programına başvurmak isteyen öğrencilerin hazırlaması gereken belgeler şunladır: