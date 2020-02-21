Fransa, yabancı dil derslerini kaldırmaya hazırlanıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile bir anlaşmaya varılamaması ve yeni sistemin kabul edilmemesi halinde Türkçe derslere son verileceğine dair açıklama yaptı. Türkçe derslerle birlikte diğer yabancı derslerinde kaldırılacağını ifade eden Macron, "Eylül 2020 itibarıyla Fransa genelinde okullardaki yabancı dil ve kültür dersleri iptal edilecek" dedi.

AA’nın haberine göre, basına açıklamalarda bulunan Macron, "Toplumun bir kısmı İslam adına yeni siyasi proje geliştirmek istiyor" ifadesini kullanarak, ülkede laiklik konusunda sorun yaşanmadığını ancak laikliğin bir dine karşı yapılacak savaş için araç olarak kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Özellikle okullarda ve camilerdeki yabancıların müdahaleleri ile mücadele etmeleri gerektiğini söyleyen Macron, son iki yılda 15 cami, 12 denek ve 4 okulun kapatıldığını dile getirdi.