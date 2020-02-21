Fransa, yabancı dil derslerini kaldırmaya hazırlanıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile bir anlaşmaya varılamaması ve yeni sistemin kabul edilmemesi halinde Türkçe derslere son verileceğine dair açıklama yaptı. Türkçe derslerle birlikte diğer yabancı derslerinde kaldırılacağını ifade eden Macron, "Eylül 2020 itibarıyla Fransa genelinde okullardaki yabancı dil ve kültür dersleri iptal edilecek" dedi.
Özellikle okullarda ve camilerdeki yabancıların müdahaleleri ile mücadele etmeleri gerektiğini söyleyen Macron, son iki yılda 15 cami, 12 denek ve 4 okulun kapatıldığını dile getirdi.
Son Güncelleme: 21.02.2020 15:29