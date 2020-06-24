Hacettepe Rektörlüğüne Atanan Mehmet Cahit Güran Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında?

Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran Kimdir?
1969 yılında Ankara’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur. 1992 yılında Gazi Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olmayı başaran Mehmet Cahit Gürhan daha sonra Hacettepe Üniversitesinde akademik ve idari görevler almış ve 2006 yılında Doçent olmuştur. 2011 yılında da Profesör olmayı başarmıştır. 2014 yılında YÖK Denetleme Kurumu Üyesi görevine başlamış ve devam etmektedir. Son olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından Hacettepe Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştır.
Son Güncelleme: 24.06.2020 17:36