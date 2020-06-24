Hacettepe Rektörlüğüne Atanan Mehmet Cahit Güran Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında?

Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran Kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Rektörü olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından atanan Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran hakkında bilgiler özellikle Hacettepe Üniversitesi öğrencileri tarafından merak ediliyor. Daha önce Hacettepe Üniversitesinde akademik ve idari kadrolarda yer almış olan Mehmet Cahit Güran, 2014 yılında da YÖK Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

1969 yılında Ankara’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur. 1992 yılında Gazi Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olmayı başaran Mehmet Cahit Gürhan daha sonra Hacettepe Üniversitesinde akademik ve idari görevler almış ve 2006 yılında Doçent olmuştur. 2011 yılında da Profesör olmayı başarmıştır. 2014 yılında YÖK Denetleme Kurumu Üyesi görevine başlamış ve devam etmektedir. Son olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından Hacettepe Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştır.