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Hacettepe'de gelenek bozuldu

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalarda, Hacettepe Üniversitesi'nde bir gelenek sona erdi. Tıp kökenli isimlerin rektör olarak seçildiği üniversitede, ilk kez tıp dışından bir isim rektör oldu.

25 Haziran 2020 Perşembe 16:45
Hacettepe'de gelenek bozuldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar ile Hacettepe Üniversitesi’nde bir gelenek sona erdi. Kurulduğu günden bu yana Tıp Fakültesi kökenli kişilerin rektör olduğu Hacettepe’de ilk kez Maliye Bölümü’nden bir isim rektörlük koltuğuna oturdu. Hacettepe’nin yeni rektörü YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran oldu.

Üniversitelere yeni atamalar gerçekleşti


Yeni atamalara göre üniversitelerde yeni görev dağılımları şöyle:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Metin Aksoy, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İbrahim Çapak, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Fuat Erdal, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Semih Aktekin ve Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Turgut Özkan getirildi.


Son Güncelleme: 25.06.2020 16:45
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