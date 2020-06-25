Hacettepe'de gelenek bozuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar ile Hacettepe Üniversitesi’nde bir gelenek sona erdi. Kurulduğu günden bu yana Tıp Fakültesi kökenli kişilerin rektör olduğu Hacettepe’de ilk kez Maliye Bölümü’nden bir isim rektörlük koltuğuna oturdu. Hacettepe’nin yeni rektörü YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran oldu.

Üniversitelere yeni atamalar gerçekleşti

Yeni atamalara göre üniversitelerde yeni görev dağılımları şöyle:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Metin Aksoy, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İbrahim Çapak, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Fuat Erdal, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Semih Aktekin ve Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Turgut Özkan getirildi.