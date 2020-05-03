Haluk Levent YKS'de ki tarih değişikliği iddialarına el attı!

Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi ile birlikte milyonlarca öğrencinin geleceğini belirlediği önemli sınavlardan olan YKS'nin tarihi 25-26 Temmuz tarihine ertelenmişti.Ancak son günlerde gündeme gelen YKS'nin tekrardan öne çekileceği haberleri milyonlarca öğrenci ve ailesinde kafa karışıklığına ve tartışmalara yol açtı.

Konu ile ilgili olarak'ın kurucusu, öğrencilerin Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) erkene alınmaması talebi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapan Levent, "Sabahtan beri AHBAP Başkanı sıfatıyla Milli Eğitim başta olmak üzere 3 bakanlıkla görüşmelerde bulundum. Gençlerin isteklerini beklentilerini belirttim. Pazartesi konu Bakanlar Kurulu'nda. 'Haluk abi izlenimin ne?' diyecek olursanız emoji ile belirteyim: :) #ykstarihinedokunma" yazdı.