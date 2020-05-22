Hangi özel okullar LGS puanı ile öğrenci alacak ? İşte o özel okulların listesi

Yaklaşan LGS öncesinde LGS sınav puanıyla öğrenci alacak özel okulların listesi belli oldu.
Bu okullara kayıtlarla ilgili iş ve işlemler, Bakanlıkça uygun görülen kayıt takviminde belirtilen tarihler arasında kendi aralarında oluşturdukları Özel Okullar Kayıt ve Mevzuat Komisyonu tarafından belirlenecek düzene göre yürütülecek.
Öğrenci ve veliler, özel okulların kayıt kılavuzuna ve taban puanlarına, açıklanan özel okulların kendi web sitelerinden kayıt döneminde ulaşabilecek.
İŞTE LGS PUANIYLA ÖĞRENCİ KABUL EDECEK ÖZEL OKULLARIN LİSTESİ ;
İSTANBUL
1 Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi
2 ALKEV Özel Anadolu Lisesi
3 ALKEV Özel Fen Lisesi
4 Alman Lisesi
5 Amerikan Robert Lisesi
6 Anakent Koleji
7 AREL Anadolu Lisesi
8 AREL Fen Lisesi
9 Atacan Anadolu Lisesi
10 Cent Koleji
11 Çevre Koleji
12 Doğan Koleji Anadolu Lisesi
13 Eyüboğlu Koleji
14 Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji Lisesi
15 Florya Anadolu Lisesi
16 Florya Fen Lisesi
17 FMV Özel Işık Lisesi
18 FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi
19 FMV Özel Ayazağa Işık Fen Lisesi
20 FMV Özel Erenköy Işık Lisesi
21 FMV Özel Erenköy Işık Fen Lisesi
22 FMV Özel Ispartakule Işık Lisesi
23 FMV Özel Ispartakule Işık Fen Lisesi
24 Galileo Galilei İtalyan Lisesi
25 Hisar Eğitim Vakfı Özel Hisar Anadolu Lisesi
26 Irmak Anadolu Lisesi
27 İELEV Özel Anadolu Lisesi
28 İSTEK Özel Acıbadem Anadolu Lisesi
29 İSTEK Özel Atanur Oğuz Anadolu Lisesi
30 İSTEK Özel Belde Anadolu Lisesi
31 İSTEK Özel Bilge Kağan Anadolu Lisesi
32 İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Anadolu Lisesi
33 İSTEK Özel Kemal Atatürk Anadolu Lisesi
34 İSTEK Özel Semiha Şakir Anadolu Lisesi
35 İSTEK Özel Uluğbey Anadolu Lisesi
36 İtalyan Lisesi
37 İTÜ GVO Özel Ekrem Elginkan Lisesi
38 Küçük Prens Lisesi
40 KÜLTÜR Koleji Fen Lisesi
41 KÜLTÜR 2000 Koleji Anadolu Lisesi
42 KÜLTÜR 2000 Koleji Fen LİSESİ
43 Maltepe Uğur Anadolu Lisesi
44 Marmara Koleji
45 Marmara Fen LİSESİ
46 MEF Fen ve Teknoloji Lisesi (Ulus Kampüsü)
47 MEF Koleji Anadolu Lisesi (Ulus Kampüsü)
48 MEF Koleji Anadolu Lisesi (Bahçeşehir Kampüsü)
49 Mimar Sinan Özel Fen Lisesi
50 Notre Dame De Sion Fransız Lisesi
51 Oğuzkaan Koleji
52 Tuzla Okan Anadolu Lisesi
53 Ataşehir Okan Anadolu Lisesi
54 Saint Benoit Fransız Lisesi
55 Saint Joseph Fransız Lisesi
56 Saint Michel Fransız Lisesi
57 Saint Pulcherie Fransız Lisesi
58 SEV Lisesi
59 SEZİN Lisesi
60 TARHAN Lisesi
61 Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen Lisesi
62 Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesi
63 Üsküdar Amerikan Lisesi
64 VKV Koç Özel Lisesi
ANTALYA
65 İSTEK Antalya Konyaaltı Anadolu Lisesi
66 İSTEK Antalya Lara Anadolu Lisesi
İZMİR
67 Işıkkent Anadolu Lisesi
68 İzmir Amerikan Koleji
69 İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi
KOCAELİ
70 Kocaeli Marmara Koleji
MANİSA
71 Akhisar Koleji Anadolu Lisesi
72 Akhisar Koleji Fen Lisesi
MUĞLA
73 Bodrum Marmara Koleji
74 Bodrum Marmara Fen Lisesi
TARSUS
75 Çağ Anadolu Lisesi
76 Çağ Fen ve Teknoloji Lisesi
77 Tarsus Amerikan Koleji