Hangi özel okullar LGS puanı ile öğrenci alacak ? İşte o özel okulların listesi

20 Haziran tarihinde yapılacak olan LGS sınav puanına göre öğrenci alacak özel okulları listesi belli oldu. işte LGS sınav puanıyla öğrenci alacak özel okulların bulunduğu şehirler ve isimleri..

Hangi özel okullar LGS puanı ile öğrenci alacak ? İşte o özel okulların listesi
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Yaklaşan LGS öncesinde LGS sınav puanıyla öğrenci alacak özel okulların listesi belli oldu.

Bu okullara kayıtlarla ilgili iş ve işlemler, Bakanlıkça uygun görülen kayıt takviminde belirtilen tarihler arasında kendi aralarında oluşturdukları Özel Okullar Kayıt ve Mevzuat Komisyonu tarafından belirlenecek düzene göre yürütülecek.

Öğrenci ve veliler, özel okulların kayıt kılavuzuna ve taban puanlarına, açıklanan özel okulların kendi web sitelerinden kayıt döneminde ulaşabilecek.

İŞTE LGS PUANIYLA ÖĞRENCİ KABUL EDECEK ÖZEL OKULLARIN LİSTESİ ;

İSTANBUL

1    Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi
2    ALKEV Özel Anadolu Lisesi
3    ALKEV Özel Fen Lisesi
4    Alman Lisesi
5    Amerikan Robert Lisesi
6    Anakent Koleji
7    AREL Anadolu Lisesi
8    AREL Fen Lisesi
9    Atacan Anadolu Lisesi
10    Cent Koleji
11    Çevre Koleji
12    Doğan Koleji Anadolu Lisesi
13    Eyüboğlu Koleji
14    Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji Lisesi
15    Florya Anadolu Lisesi
16    Florya Fen Lisesi
17    FMV Özel Işık Lisesi
18    FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi
19    FMV Özel Ayazağa Işık Fen Lisesi
20    FMV Özel Erenköy Işık Lisesi
21    FMV Özel Erenköy Işık Fen Lisesi
22    FMV Özel Ispartakule Işık Lisesi
23    FMV Özel Ispartakule Işık Fen Lisesi
24    Galileo Galilei İtalyan Lisesi
25    Hisar Eğitim Vakfı Özel Hisar Anadolu Lisesi
26    Irmak Anadolu Lisesi
27    İELEV Özel Anadolu Lisesi
28    İSTEK Özel Acıbadem Anadolu Lisesi
29    İSTEK Özel Atanur Oğuz Anadolu Lisesi
30    İSTEK Özel Belde Anadolu Lisesi
31    İSTEK Özel Bilge Kağan Anadolu Lisesi
32    İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Anadolu Lisesi
33    İSTEK Özel Kemal Atatürk Anadolu Lisesi
34    İSTEK Özel Semiha Şakir Anadolu Lisesi
35    İSTEK Özel Uluğbey Anadolu Lisesi
36    İtalyan Lisesi
37    İTÜ GVO Özel Ekrem Elginkan Lisesi
38    Küçük Prens Lisesi

39    KÜLTÜR Koleji Anadolu Lisesi
40    KÜLTÜR Koleji Fen Lisesi
41    KÜLTÜR 2000 Koleji Anadolu Lisesi
42    KÜLTÜR 2000 Koleji Fen LİSESİ
43    Maltepe Uğur Anadolu Lisesi
44    Marmara Koleji
45    Marmara Fen LİSESİ
46    MEF Fen ve Teknoloji Lisesi (Ulus Kampüsü)
47    MEF Koleji Anadolu Lisesi (Ulus Kampüsü)
48    MEF Koleji Anadolu Lisesi (Bahçeşehir Kampüsü)
49    Mimar Sinan Özel Fen Lisesi
50    Notre Dame De Sion Fransız Lisesi
51    Oğuzkaan Koleji
52    Tuzla Okan Anadolu Lisesi
53    Ataşehir Okan Anadolu Lisesi
54    Saint Benoit Fransız Lisesi
55    Saint Joseph Fransız Lisesi
56    Saint Michel Fransız Lisesi
57    Saint Pulcherie Fransız Lisesi
58    SEV Lisesi
59    SEZİN Lisesi
60    TARHAN Lisesi
61    Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen Lisesi
62    Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesi
63    Üsküdar Amerikan Lisesi
64    VKV Koç Özel Lisesi
 

ANTALYA

65    İSTEK Antalya Konyaaltı Anadolu Lisesi
66    İSTEK Antalya Lara Anadolu Lisesi
 

İZMİR

67    Işıkkent Anadolu Lisesi
68    İzmir Amerikan Koleji
69    İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi
 

KOCAELİ

70    Kocaeli Marmara Koleji
 

MANİSA

71    Akhisar Koleji Anadolu Lisesi
72    Akhisar Koleji Fen Lisesi
 

MUĞLA

73    Bodrum Marmara Koleji
74    Bodrum Marmara Fen Lisesi
 

TARSUS

75    Çağ Anadolu Lisesi
76    Çağ Fen ve Teknoloji Lisesi
77    Tarsus Amerikan Koleji


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