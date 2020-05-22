Hangi özel okullar LGS puanı ile öğrenci alacak ? İşte o özel okulların listesi

Yaklaşan LGS öncesinde LGS sınav puanıyla öğrenci alacak özel okulların listesi belli oldu.

Bu okullara kayıtlarla ilgili iş ve işlemler, Bakanlıkça uygun görülen kayıt takviminde belirtilen tarihler arasında kendi aralarında oluşturdukları Özel Okullar Kayıt ve Mevzuat Komisyonu tarafından belirlenecek düzene göre yürütülecek.

Öğrenci ve veliler, özel okulların kayıt kılavuzuna ve taban puanlarına, açıklanan özel okulların kendi web sitelerinden kayıt döneminde ulaşabilecek.

İŞTE LGS PUANIYLA ÖĞRENCİ KABUL EDECEK ÖZEL OKULLARIN LİSTESİ ;

İSTANBUL

1 Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi

2 ALKEV Özel Anadolu Lisesi

3 ALKEV Özel Fen Lisesi

4 Alman Lisesi

5 Amerikan Robert Lisesi

6 Anakent Koleji

7 AREL Anadolu Lisesi

8 AREL Fen Lisesi

9 Atacan Anadolu Lisesi

10 Cent Koleji

11 Çevre Koleji

12 Doğan Koleji Anadolu Lisesi

13 Eyüboğlu Koleji

14 Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji Lisesi

15 Florya Anadolu Lisesi

16 Florya Fen Lisesi

17 FMV Özel Işık Lisesi

18 FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi

19 FMV Özel Ayazağa Işık Fen Lisesi

20 FMV Özel Erenköy Işık Lisesi

21 FMV Özel Erenköy Işık Fen Lisesi

22 FMV Özel Ispartakule Işık Lisesi

23 FMV Özel Ispartakule Işık Fen Lisesi

24 Galileo Galilei İtalyan Lisesi

25 Hisar Eğitim Vakfı Özel Hisar Anadolu Lisesi

26 Irmak Anadolu Lisesi

27 İELEV Özel Anadolu Lisesi

28 İSTEK Özel Acıbadem Anadolu Lisesi

29 İSTEK Özel Atanur Oğuz Anadolu Lisesi

30 İSTEK Özel Belde Anadolu Lisesi

31 İSTEK Özel Bilge Kağan Anadolu Lisesi

32 İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Anadolu Lisesi

33 İSTEK Özel Kemal Atatürk Anadolu Lisesi

34 İSTEK Özel Semiha Şakir Anadolu Lisesi

35 İSTEK Özel Uluğbey Anadolu Lisesi

36 İtalyan Lisesi

37 İTÜ GVO Özel Ekrem Elginkan Lisesi

38 Küçük Prens Lisesi



39 KÜLTÜR Koleji Anadolu Lisesi40 KÜLTÜR Koleji Fen Lisesi41 KÜLTÜR 2000 Koleji Anadolu Lisesi42 KÜLTÜR 2000 Koleji Fen LİSESİ43 Maltepe Uğur Anadolu Lisesi44 Marmara Koleji45 Marmara Fen LİSESİ46 MEF Fen ve Teknoloji Lisesi (Ulus Kampüsü)47 MEF Koleji Anadolu Lisesi (Ulus Kampüsü)48 MEF Koleji Anadolu Lisesi (Bahçeşehir Kampüsü)49 Mimar Sinan Özel Fen Lisesi50 Notre Dame De Sion Fransız Lisesi51 Oğuzkaan Koleji52 Tuzla Okan Anadolu Lisesi53 Ataşehir Okan Anadolu Lisesi54 Saint Benoit Fransız Lisesi55 Saint Joseph Fransız Lisesi56 Saint Michel Fransız Lisesi57 Saint Pulcherie Fransız Lisesi58 SEV Lisesi59 SEZİN Lisesi60 TARHAN Lisesi61 Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen Lisesi62 Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesi63 Üsküdar Amerikan Lisesi64 VKV Koç Özel Lisesi

ANTALYA

65 İSTEK Antalya Konyaaltı Anadolu Lisesi

66 İSTEK Antalya Lara Anadolu Lisesi



İZMİR

67 Işıkkent Anadolu Lisesi

68 İzmir Amerikan Koleji

69 İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi



KOCAELİ

70 Kocaeli Marmara Koleji



MANİSA

71 Akhisar Koleji Anadolu Lisesi

72 Akhisar Koleji Fen Lisesi



MUĞLA

73 Bodrum Marmara Koleji

74 Bodrum Marmara Fen Lisesi



TARSUS

75 Çağ Anadolu Lisesi

76 Çağ Fen ve Teknoloji Lisesi

77 Tarsus Amerikan Koleji