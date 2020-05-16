Haziran'da okullar açılıyor! Devam zorunlu değil!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında öğrencilere kapılarını 13 mart tarihinde kapatan okulların 1 haziran tarihinde tekrardan kademeli olarak açılması ancak öğrencilerin okula devam etme zorunluluğunun olmaması gündeme geldi.

Hürriyet gazetesin'den Nuran Çakmakçının haberine göre İlk etapta Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) girecek 8’inci sınıf öğrencileri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek 12’nci sınıf öğrencileri okula çağrılacak

OKULA DEVAM ZORUNLU DEĞİL

Ders programlarının da tüm gün değil esnek olması planlanıyor. Yani öğrenciler birkaç saatliğine okullarında kalacaklar. Sınıfların seyreltilmiş olması için de çalışmalar yapılıyor. Sağlık koşulları dikkate alınarak sınıf mevcutları azaltılacak. Bu arada 4’üncü sınıfların haziran başında okula çağrılıp çağrılmayacağı üzerinde çalışıldığını da söylemekte yarar var.

Tabii bütün bu hazırlıklar yapılırken öğrencilerin nasıl okula geleceği, servis ve yemek imkânlarının nasıl olacağı da konuşuluyor. Bu konuda senaryolar üzerinde çalışmalar yapılıyor.

Bakanlık temmuz ve ağustos aylarında eğitim yapılmayacağını, öğrencilerin tatil yapabileceklerini açıklamıştı. O nedenle telafi eğitimlerinin bir kısmının haziranın ikinci yarısı, diğer kısmının da eylülde okulların açıldığı zaman yapılması planlanıyor. Telafi eğitimine de katılım zorunlu değil. Bu eğitim de tüm gün değil, daha kısaltılmış programla yapılacak. Ancak bu planların salgın hastalığın seyrine göre değişiklik gösterebileceğide tartışılmaktadır.

İLK DEFA HAZİRANDA AÇILIŞ HEYECANI

Diğer yandan belki de eğitim dünyası ilk defa haziran ayında açılış heyecanı yaşıyor. Belirttiğim gibi salgının bugünlerdeki düşüş eğilimini sürdürmesi ve haziranda eğitimde normalleşmenin ilk adımlarının atılmasını artık öğretmeni, öğrencisi, velisi, yöneticisi ile tüm camia heyecanla bekliyor.

Hürriyet