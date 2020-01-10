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Hızlı öğrenme için 5 adım

Çoğu insan özellikle de öğrenciler bilgileri hızlı öğrenmek için çaba sarf etmektedir. Hızlı öğrenme teknikleri sıkça internet üzerinden araştırılmaktadır. Bu yazımızda hızlı öğrenme için 5 adımdan bahsedeceğiz. İşte, detaylar…

10 Ocak 2020 Cuma 20:58
Hızlı öğrenme için 5 adım

İnsanların çoğunluğu çok fazla çaba sarf etmeden hemen bir şeyler öğrenmek ister. Yapılan araştırmalara göre hızlı öğrenmek bazı yollarla mümkün hale gelmektedir. 5 adım ile hızlı öğrenme daha eğlenceli hale gelecektir ve etkili bir öğrenme sağlayacaktır. Ders çalışırken hızlı öğrenme tekniklerini kullanmak daha kısa sürede daha çok bilgi öğrenimine katkı sağlamaktadır. Fakat her birey farklı özelliklere sahip olduğundan ders çalışırken de herkesin farklı yöntemi vardır. Yapılan araştırmalara göre hızlı öğrenme tekniğinde herkes için kabul gören bazı adımlar bulunmaktadır. Bu adımları sizler için bir araya getirdik.

hızlı öğrenme teknikleri ile ilgili görsel sonucu

Hızlı öğrenme tekniklerini çoğu özel okul, öğrenciler için uygulamaktadır. Bu teknikler ile öğretmenler zamandan tasarruf sağladığını ve öğrenciler için derslerin daha verimli geçtiğini ifade etmektedirler.  Hızlı öğrenme teknikleri sadece öğrenciler üzerinde değil çoğu kişi üzerinde de etki göstermektedir. 5 adımda hızlı öğrenmenin yolları şu şekildedir:

1.Beyni Isındırmak

Beyin kaslarını çalışmalardan önce aktif hale getirmek çok önemlidir. Bunun için iyi havalandırılmış bir oda da veya açık havada kısa süreli nefes egzersizleri yapılabilir. Burundan alınan nefes ağızdan verilmeli ve beyin ders çalışmaya hazırlanmalıdır.

2. Konsantrasyonu Yükseltmek

Konsantre olmak, öğrenilmesi için çabalanan konunun çok daha hızlı bir şekilde akılda kalmasına fayda sağlar. Bazı birkaç egzersiz sayesinde konsantrasyon seviyesi yükselmektedir. Oda içerisinde herhangi bir nesneye iyice odaklanarak nesne detayları ile birlikte incelenmelidir. Daha sonra çalışılacak konu seçilmeli ve dikkat o yöne verilmelidir. Bebeklerin hızlı bir şekilde yeni bilgileri kavramaları, bu olay için önek olarak gösterilebilir.

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3. Zihinde Canlandırma

Hızlı öğrenme teknikleri arasında zihinde canlandırma da yer almaktadır. Bu yöntemin diğer bir adı ise resmetme yöntemidir. İnsan beyni genel olarak hayal etme üzerine kuruludur. Kafada kurgulanan şey gerçek dünya da daha çok akla gelmektedir. Ders çalışmaya başlamadan önce, zihinde canlandırmalar yapılarak beyin aktif hale getirilebilir. Bununla birlikte eğer dersteyseniz hocanızın anlattıklarınızı kafanızda resmedebilirsiniz.

4. Bilinçaltına Yönlendirme

Bilinçaltı, bir konunun tam ve gerçek anlamda öğrenilmesine yardımcı olur. Ders çalışırken bir konuyu bilinçaltına yönlendirerek ve daha sonra o bilgi size lazım olduğunda bilinçaltınızı kullanarak kolayca hatırlayabilirsiniz.  Bunun için bir konuya çalışırken onu bilinçaltınıza kodlayın veya resmedin.

5. Öğrenme Sürecini Heyecanlandırın

Yeni bir konu öğrenilirken beynin sağ lobu çalışır. Heyecan ve hayal gücünün etkili olduğu zamanlarda ise beynin sol lobu devreye girer. Öğrenilen konuları belirli hikayelerle sembolleştirin ve onu hayal gücünüzle canlandırın. Daha etkili bir öğrenme gerçekleştirdiğinizi göreceksiniz.

Son Güncelleme: 10.01.2020 20:58
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