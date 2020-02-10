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İBB'nin 30 bin öğrenciye vereceği burs desteği açıklandı! Burs sonuçları nasıl öğrenilir?

İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin (İBB) 30 bin öğrenciye vereceği burs destek başvuruları açıklandı. konuyla ilgili açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, Burs kazanan öğrencilere başarı dileklerini iletti. Peki, burs başvuruları nasıl öğrenilir? İBB, sonuç sorgulama sayfasına nasıl giriş yapılır?

10 Şubat 2020 Pazartesi 17:13
İBB'nin 30 bin öğrenciye vereceği burs desteği açıklandı! Burs sonuçları nasıl öğrenilir?

Onbinlerce üniversite öğrencisini ilgilendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 30 bin öğrenci kontenjanı ayırdığı bursun sonuçları açıklandı. İBB yönetimi tarafından, 30 bin öğrenci hedefine ulaşılması için başlattığı yeni çalışmalar kapsamında kriterleri tuttuğu halde ön lisans ve son sınıfta okuyan kişiler ile not ortalaması belirlenen sınırın altında kalan toplam 2 bin 605 kişinin yeniden değerlendirilmişti. Başvuruların sona ermesiyle birlikte bu kontenjanlara girmeye hak kazanan öğrencilerin isimleri belirlendi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Genç Üniversiteli eğitim desteğimiz için başvurularımız sona erdi. Tüm başvuruların titizlikle inceleneceğine ve adaletli bir biçimde değerlendirileceğine hiç şüpheniz olmasın. Eğitim yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesini 10.02.2020 Pazartesi günü ilan edeceğiz.

Gönül isterdi ki, talebi olan tüm başvuru sahiplerine desteğimizi ulaştırabilelim. Dilerim gelecekte bu da mümkün olur. Bizlere güvendiğiniz için teşekkür eder, hepinize başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

İBB'nin eğitim desteği adı altında vereceği bursu kimlerin alacağıyla ilgili sorgulama yapmak isteyen öğrenciler aşağıda ki linki tıklayarak başvurularnı öğrenebilirler.

İşte İBB burs sonuçları sorgulama ekranı..

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