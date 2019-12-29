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İcra müdürü ve icra müdür yardımcılığı seçme sınavı yapıldı mı? İcra müdür ve müdür yardımcılarının sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı'nın yaptığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını seçme sınavı için başvuru tarihi geçti. Geç başvuru tarihi ise geçtiğimiz haftalarda 27 Kasım 2019 olarak netleştirildi. Peki, ÖSYM tarafından yapılan İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını seçme sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'ye dair tüm cevaplar haberimizde...

29 Aralık 2019 Pazar 14:45
İcra müdürü ve icra müdür yardımcılığı seçme sınavı yapıldı mı? İcra müdür ve müdür yardımcılarının sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz zamanlarda yapılmış olan İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı seçme sınavına girmiş olan adalet bölümü mezunları ve vatandaşlar sınav sonucunun ne zaman açıklanacağını araştırıyorlar. Peki, ÖSYM tarafından yapılan Adalet Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu sınavın sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınava dair tüm detaylar...

İcra Müdürü ve İcra Müdürü Yardımcılığı sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan, ÖSYM tarafından da dün gerçekleştirilmiş olan İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava giren vatandaşlar tarafından merak ile bekleniyor. 

ÖSYM'den gelen açıklamaya göre sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi intenet sayfasından duyurulacak ve sınava girmiş olan vatandaşların ev adresine sonuç belgesi iletilmeyecektir. ÖSYM tarafından alınan şifre ile birlikte resmi sayfaya giriş yapılacak.

Dün gerçekleşmiş olan sınavın sonucu ÖSYM tarafından yapılmış olan açıklamaya bakacak olursak 22 Ocak 2020 tarihinde açıklanacağı öne sürülüyor.

Sınav sonucunda bir eksiklik olduğunu düşünen vatandaşlar, tekrar sınav sonucun incelenmesi için, sonuçların açıklandığı günden itibaren en geç 10 gün içerisinde ÖSYM'ye başvuruda bulunmalıdır.

Sınava girmiş olan vatandaşlar arasından birkaçı itirazda bulunmak isterlerse onlar da itiraz da bulunmak için sınav tarihinden üç iş günü içerisinde yapmalılardır. 

Tekrardan inceleme yapılmasını isteyen vatandaşlar için inceleme masrafı olarak Halkbankasının Ankara Kurumsal Şubesi'ne gerekli olan meblayı yatırıp dekontu almaları gerekiyor.

Son Güncelleme: 29.12.2019 14:45
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