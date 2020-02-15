İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti 12 Yaşındaki öğrenciye taciz iddiası ile işine son verildi!

İstanbul Esenyurt ilçesindeki bir ilkokulda 12 yaşındaki bir kızın taciz edildiği iddialarının gündeme gelmesiyle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Okulun sözleşmeli memuru olan İsmail S.’nin işine son verilmesine karar verildi.

İdari soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Esenyurt’taki bir okulda Suriye uyruklu öğrenciyi taciz ettiği öne sürülen sözleşmeli memurun işine son verildiğini açıkladı.

Bakanlığın yapmış olduğu açıklamalarda, İstanbul Esenyurt’ta bir ilkokulda Suriyeli 4. sınıf öğrencisine tacizde bulunduğu iddia edilen ve öğrencilerin bazılarına müdür yardımcısı olarak tanıttığı öne sürülen İsmail S.’nin işine son verildiği ve bu kişinin okulda istihdam edilmesiyle ilgili idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.