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İl Milli Eğitim Müdürülüğünden öğrencilere Youtube üzerinden destek

Dİyarbakır İl milli eğitim müdürlüğü uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler için yeni bir uygulama başlattı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından youtube üzerinden ders kanalı açılarak öğrencilerin eğitimden uzak kalmamaları ve sınavlarına hazırlanmaları imkan sağlandı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 17:29
İl Milli Eğitim Müdürülüğünden öğrencilere Youtube üzerinden destek

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünden uzaktan eğitim sürecinde olan öğrenciler için yeni bir uygulama haberi geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin eğitimden uzak kalmamaları ve sınavlarına hazırlanmaları için youtube üzerinden online ders kanalı açtı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, çocukların eğitimlerini evde devam ettirmeye çalıştıklarını söyledi. Türkiye geneli olarak uzaktan eğitim platformlarıyla eğitimlere devam ettiklerini kaydeden Doç. Dr. Taşçıer, "Diyarbakır olarak bir ilki gerçekleştirmeye ve hayata geçirmeye çalışıyoruz. Online eğitim kanalımız üzerinden önümüzdeki 2 ayda planlanan LGS ve üniversite hazırlık sınavlarımıza çocuklarımızın geri kalmamaları adına online kanal kurduk. Kanalımızda öğrencilerimizin sınavda sorumlu oldukları konularla ilgili olarak gönüllü öğretmenlerimizin konu anlatımlı ve soru cevap olacak şekilde çekimlerini stüdyolarımızda yapmaktayız. Biz bu çekimlerimizi sınırsız bir şekilde öğrencilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

"Dezavantajı avantaja çevirmenin kanalını açtık"

Öğrencilerin sınavlara daha sağlıklı koşullarda hazırlanabilmelerini sağlamak ve dezavantajı avantaja çevirmek için online kanal açtıklarını ifade eden Doç. Dr. Taşçıer, "Aslında televizyon üzerinden veya internet üzerinden ders alabilecekleri hizmetin zeminini sağlamayı umut ediyoruz. Bu şekilde çocuklarımızın daha iyi hazırlık geçirebileceğini düşündük. Bu eğer verimli olursa Diyarbakır gençlerine bir fırsat alanı haline gelirse, 7 gün 24 saat diledikleri zaman izleyebilecekleri imkan. Biz bunu sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bu zor koşullarda güzel bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarımız evlerinde öğretmenlerinden kaçırmış oldukları veya görmüş oldukları konuları soru cevap şeklinde sınava hazırlanarak diledikleri zaman izleyip analiz edebilecekler. EBA TV'nin saat ve programlarını kaçıran öğrencilerimiz ve sınava özel olarak hazırlanmak isteyen öğrencilerimize fırsat olacak. Öğrencilerimiz kesinlikle bu fırsatı değerlendirmeleri lazım, biz okul ve öğretmenlerimiz üzerinden duyuru ve çağrılarımızı yapacağız, kanalımıza abone olsunlar, abonelik ücretsiz ve şifresiz, sınırsız tablet ve telefon olmak üzere internet ile ilişkili veriler üzerinde izleyebilecekler. Bu aslında okulu eve taşımak gibi evde kurs olacak" diye konuştu.

Çekim işlerini üstlenen Türk Telekom Mesleki ve Anadolu Lisesi radyo televizyon bölümünü öğretmenlerinden Abdurrahim Kılıç, zor günleri atlatmaya çalıştıklarını kaydetti. Kılıç, "Biz burada 4 öğretmen dersleri kamera ile çekiyoruz, sonra bu görüntüleri bilgisayarımıza atarak kurgularını yapıp Milli Eğitim Müdürlüğüne ders programı olarak teslim ediyoruz. Öğrencilerimiz evlerinde sadece oturmuyorlar, bizim kurduğumuz kanalda çektiğimiz programlarını izleyerek eğitimlerini sürdürüyorlar. Biz de katkıda bulunmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırIl Milli Eğitim
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