İlk ders zili 31 Ağustos'ta çalıyor

Küresel çapta yaşanan korona virüs vakalarının ülkemizd görülmesinden sonra milli eğitim bakanlığı almış olduğu kararla birlikte okulların kapılarını öğrenci ve öğretmenlere kapatarak, eğitim öğretim 19 haziran tarihine kadar uzak olarak devam edeceğini açıklamıştı.

Milli eğitim bakanlığı bugün 81 il valiliğine göndermiş olduğu genelge ile birlikte yeni eğitim öğretim yılının 31 ağustos tarihinde başlayacağını duyurdu.

İLK DERS 31 AĞUSTOS'TA

Buna göre milyonlarca öğrenci ve sayıları yaklaşık 1 milyonu bulan öğretmen için ilk ders zili 31 ağustosta çalacak ve ilk hafta uyum eğitimleri yapılacak.

Geçtiğimiz yılı başlayan ara tatil uygulaması ise önümüzdeki yılda devam edecek ve eğitim camiası ilk ara tatilini 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında yapacak.Korona virüs gölgesinde başlayan 2020 2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi ise 22 Ocak 2021 tarihinde bitecek.

ÖĞRETMENLER 24 AĞUSTOS'TA OKULLARDA OLACAKLAR

İkinci yarı yıl ise 8 şubat 2021 tarihinde başlayacak ve ikinci ara tatil ise 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler gelecek yıl ise kanelerini 18 Haziran 2021 tarihinde alacaklar.

Diğer yandan öğretmenler yeni dönem mesleki çalışmalarına 24 Ağustos tarihinde başlayacaklar. Telafi eğitimleri ise yıl boyunca okullarda Destekleme ve yetiştirme kurslarında ve normal zamanlarda devam edecek.