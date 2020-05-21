İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk (İOKBS) Sınavı ertelendi

Milli eğitim bakanlığı yapmış olduğu açıklamada binlerce öğrencinin eğitim hayatı boyunca burs alabilmek için girdikleri İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 5 eylül tarihine ertelendi.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk (İOKBS) Sınavı ertelendi
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Korona virüs tedbirileri kapsamında eğitim alanındaki ertelenen sınavlara İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'da eklendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl yapılan ve binlerce öğrencinin eğitim hayatı boyunca burs alabilmek için ter dökdükleri İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı - İOKBS korona virüs tedbirleri kapsamında 5 eylül 2020 tarihine ertelendi.

MEB tarafından yapılan açıklamada ;

"6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." denildi.

İOKBS NEDİR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınavdır. 

BURSLULUK SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

  • 5, 6, 7, 8, 9, 10 veya 11. Sınıf bünyesinde eğitim alan öğrenciler
  • Sınavın gerçekleştirildiği yıl içerisinde okul değiştirmeye yönelik ceza almamak,
  • Bulunduğu sınıfta sınıf tekrarı yapmamış (sınıfta kalmamış) olmak,
  • Aileye gelen paranın yıllık olarak kişi başına düşen miktarının her yıl belirlenen miktardan az olman öğrenciler

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 17:17

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