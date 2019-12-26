İstanbul Üniversitesi, iki öğrenciyi taciz eden hocaya inceleme başlattı

İstanbul Üniversitesi'nde skandal br olay yaşandı. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Atilla G., iki kız öğrencinin etek boylarıyla ilgili sözlü tacizde bulunmuş ve onlara "Burada böyle giyinemezsiniz, burası pavyon değil" demişti.

Üniversitenin düzenlediği doktor programına Jüri olarak katılmak için İstanbul Üniversitesi'nde bulunan Prof. Dr. Atilla G.'nin bu davranışından sonra sosyal medya hesapları üzerinden olayı duyuran öğrenciler, “Bugün üniversitede yanımda oturan mini etekli kadın arkadaşıma, okula jürilik yapmaya gelmiş eski bir akademisyen ‘O...musun, pavyon mu burası’ dedi. Karşı çıkıp tartışınca da üzerime yürüyüp çenemi tuttu. Okulun akademisyeni olan kendi hocam da arkadan olanı biteni seyretti.” diyerek sözlü tacize uğradıklarını söylediler.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan bu olay sonrasında ise İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı bir açıklama yaptı. Dekanlık tarafından yapılan açıklamada, "Fakültemizde, 24 Aralık Salı günü gerçekleştirilen bir doktora jürisinde, üye olarak yer alan ve halen bir vakıf üniversitesinde profesör unvanıyla görev yapmakta olan bir öğretim üyesinin, jüri sonrası fakültemizden ayrılmadan hemen önce koridorda karşılaştığı iki kadın öğrencimize yönelik hakareti ile ilgili derhal inceleme başlatılmıştır." ifadeleri kullanılırken İstanbul Üniversitesi'nin var olan öğrenci odaklı anlayışı ve bilim etiğine tam bağlılık yönündeki değerleri çerçevesinde, yaşanan bu durumun tasvip edilmesi mümkün olmadığı belirtildi.