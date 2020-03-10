betgram betgram setrabet

İstanbul 10°
sisli
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101063
ALTIN
327.896
DOLAR
6.1497
STERLİN
7.9649
EURO
6.9505

İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasında marşın 10 kıtasını okurken, hıçkıra hıçkıra ağladı

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde düzenlenen İstiklal Marşını Güzel Okuma yarışmasına 4. Sınıf öğrencisi Mustafa Parlak damga vurdu. Mustafa Parlak İstiklal Marşının 10 kıtasını okurken hıçkıra hıçkıra ağladı.

10 Mart 2020 Salı 23:02
İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasında marşın 10 kıtasını okurken, hıçkıra hıçkıra ağladı

Isparta’nın Keçiborlu ilçesindeki İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışması’na katılan Mustafa Parlak, Milli Marşımızı okurken göz yaşlarını tutamadı. İzleyenleri de duygulandıran Mustafa Parlak yarışmayı kazanan öğrenci oldu.

Isparta Keçiborlu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı’nın 99. yıldönümü etkinlikleri kapsamında yapılan İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Yarışmaya Kükürt İlköğretim Okulu’ndan katılan dördüncü sınıf öğrencisi Mustafa Parlak, 10 kıtayı okurken hıçkırıklarla ağladı.

Mustafa Parlak ağlarken izleyenler de gözyaşlarına hakim olamadı. İzleyenlerin de duygulanmasına neden olan yarışmada Parlak’ın performansı herkes tarafından takdir kazandı. İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasını kazanan isim Mustafa Parlak oldu. Parlak’ın bu birinciliğin ardından il birinciliği için yarışacağı belirtildi.

Son Güncelleme: 10.03.2020 23:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB Ziya Selçuk'tan Sondakika açıklaması! Koronavirüs sebebi ile okullar erken tatil edilecek mi?
MEB Ziya Selçuk'tan Sondakika açıklaması! Koronavirüs sebebi ile okullar erken tatil edilecek mi?
Milli Eğitim bakanı ziya Selçuk'tan okullar tatil edilsin taleplerine cevap geldi
Milli Eğitim bakanı ziya Selçuk'tan okullar tatil edilsin taleplerine cevap geldi
Koronavirüs nedeni ile okullar tatil edilecek mi? 2. Ara tatil erkene alınacak mı?
Koronavirüs nedeni ile okullar tatil edilecek mi? 2. Ara tatil erkene alınacak mı?
Okullar tatil mi edilecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Okullar tatil mi edilecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Öğretmenler dikkat! ÖSYM'den yeni sınav görevi
Öğretmenler dikkat! ÖSYM'den yeni sınav görevi
20 bin sözleşmeli öğretmen alımında son viraj! başvuru ekranı bugün açılıyor!
20 bin sözleşmeli öğretmen alımında son viraj! başvuru ekranı bugün açılıyor!

Popüler Haberler

Yoklama kaçakları ne zaman askere giderler? Mayıs 2020 Celp dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Survivor’da 10 Mart Salı gecesi bugün kim elendi? Derya Can Göçen kimdir?
Survivor Ersin'in köpeği öldü mü? Ersin Korkut'un köpeği MES yaşıyor mu?
Doya Doya Moda Ferdanur neden diskalifiye ediliyor, yarışmacı Ferdanur ne yaptı?
Survivor 2020 10 Mart iletişim ödülünü hangi takım kazandı!
Survivor 2020 4.hafta 10 Mart Ünlüler SMS sıralaması sonuçları
Galatasaray Beşiktaş derbi maçı seyircisiz mi oynanacak? GS - BJK derbi maçında seyirci olacak mı?
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? Hadise Kaan Yıldırım ayrıldı mı?
Hakan Muhafız 4. Sezon yayınlanacak mı? Hakan Muhafız 4. Sezon ne zaman yayınlanır?
Arızi kazanç nedir? Arızi kazançlar nelerdir? Vergiye tabi olan arızi kazançlar
Star Tv Hayalimdeki Gelinlik neden yayından kaldırıldı, bitti mi?
Netflix yeni Türk dizisi If Only oyuncuları ve Keşke dizi konusu
Doya Doya Moda Ferdanur neden diskalifiye oldu, neden yarışmadan elendi?
İŞKUR ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları belli oldu
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha Demir'i öldürüyor mu?
Survivor 2020 de Cemal Can ayrıldı mı? Cemal Can neden Survivor’dan ayrılıyor ?
BİM’de satılan krakerde domuz yağı ve domuz kıllı skandalı!
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Boran neden öldü, diziden neden ayrıldı?
Survivor 2020 konuk yarışmacı Furkan Aydoğan kimdir? Furkan Aydoğan nereli, yaşı kaç?
Oda Tv neden açılmıyor, nasıl giriş yapabilirim? Neden kapandı?
Ergenlik depresyonu nedir? Ergenlik depresyonunun belirtileri ve depresyonuna neden olabilecek durumlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.