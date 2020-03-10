İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasında marşın 10 kıtasını okurken, hıçkıra hıçkıra ağladı

Isparta’nın Keçiborlu ilçesindeki İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışması’na katılan Mustafa Parlak, Milli Marşımızı okurken göz yaşlarını tutamadı. İzleyenleri de duygulandıran Mustafa Parlak yarışmayı kazanan öğrenci oldu.

Isparta Keçiborlu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı’nın 99. yıldönümü etkinlikleri kapsamında yapılan İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Yarışmaya Kükürt İlköğretim Okulu’ndan katılan dördüncü sınıf öğrencisi Mustafa Parlak, 10 kıtayı okurken hıçkırıklarla ağladı.

Mustafa Parlak ağlarken izleyenler de gözyaşlarına hakim olamadı. İzleyenlerin de duygulanmasına neden olan yarışmada Parlak’ın performansı herkes tarafından takdir kazandı. İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasını kazanan isim Mustafa Parlak oldu. Parlak’ın bu birinciliğin ardından il birinciliği için yarışacağı belirtildi.