Jandarma sözleşmeli astsubay alım başvuruları başladı! Başvurular nereden yapılacak?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları tarafından alınacak olan muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alım başvuruları bugün itibarıyla başladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine alınacak olan öğrenci alımları 21 Şubat saat 16.00'ya kadar devam ederken başvuru ile ilgili internet sitesi yayımlandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının erkek ve kadın muvazzaf/sözleşmeli astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erkek ve kadın sözleşmeli astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvuru ilanı Resmi Gazete'de de yayımlandı.

21 Şubat tarihine kadar sürecek olan başvurular için adaylar başvurularını "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapacaklar. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kesinlikle dikkate alınmayacak.

Adaylardan istenen şartlar arasında Jandarma Genel Komutanlığı için kılavuzda belirtilen lisans veya ön lisans bölümlerinden, Sahil Güvenlik Komutanlığı için ön lisans bölümlerinden mezun olması veya kayıt tarihi olarak belirlenen 4 Ağustos 2020'e kadar mezun olabilecek durumda olmaları gerekiyor.

Jandarma Genel Komutanlığı için lisans veya ön lisans mezunu adayların 27 yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanların ise 32 yaşını bitirmemiş olmaları isteniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek durumda olmak,

* Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,

* Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,



* Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2018-2019 yılında yapılan KPSS’den Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak

Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise ön lisans bölümlerinden mezun olmuş adaylarda, 27 yaşını bitirmemiş olma şartı konulmuş olup başvurusu kabul edildikten sonra seçme sınavlarına katılmaya hak kazananların listesi ile sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adreslerinden ilan edileceği belirtildi.

Adaylar söz konusu başvuru ve sonuşları ile ilgili detaylara "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.dpb.gov.tr " adreslerinde yer alan "2020 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu" ve "2020 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu"ndan ulaşılabilirler.