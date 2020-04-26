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Kabine toplanıyor! Okullara verilen ara ne zaman kadar uzatılacak! Yarın belli oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın kabinesini topluyor. Kabine'de 1 Mayıs'tan itibaren 3 günlük sokağa çıkma yasağı ve okulların tatil süresinin ne zamana kadar uzatılacağı gibi önemli konularda kararların çıkması bekleniyor.

26 Nisan 2020 Pazar 16:39
Kabine toplanıyor! Okullara verilen ara ne zaman kadar uzatılacak! Yarın belli oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın kabinesini topluyor. Video konferans yoluyla yapılacak olan kabine toplantısında 1 Mayıs'tan itibaren 3 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesi, 65 yaş üzeri için sokağa çıkma yasağının gevşetilmesi, okullara verilen aranın ne zamana kadar uzatılması konuları ele alınacak.

Koronavirüs salgınına ilişkin önemli kararların masaya yatırılacağı toplantıda; bakanlar sunum yapacak ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri değerlendirilecek.

1 Mayıs'ta 3 günlük sokağa çıkma yasağı

Toplantıda, resmi tatil olan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'ndan itibaren 3 gün daha sokağa çıkma yasağının uygulanması masaya yatırılacak. Toplantıdan yasak kararı çıkması durumunda 1-2-3 Mayıs tarihlerinde 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

65 yaş ve üstü

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı da ele alınacak. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiyeler doğrultusunda 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı esnetilebilir. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA hafta içinde yapmış olduğu açıklamada 65 yaş üzeri için haftasonları 3 saatlik yasak kaldırılabilir açıklamasında bulunmuştu

Okullardaki ara uzatılacak mı?

Okullarda 30 Nisan'a kadar verilen aranın uzatılıp uzatılmayacağı konusu da toplantı konularından biri olacak. Toplantıda, okulların açılmasının ileri bir tarihe erteleneceği öngörülüyor. Milli eğitim bakanı ve Sağlık bakanın sunumları doğrultusunda ve bilim kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda tarihin netleşmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 26.04.2020 16:59
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