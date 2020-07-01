Kırklareli Üniversitesi Engelsiz Üniversite ödülü aldı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın organize ettiği ve geniş bir yankı uyandıran "Engelsiz Üniversite Ödülleri-2020" yarışmasında Kırklareli Üniversitesi ödülün sahibi oldu. KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Şengörür, yükseköğretimde okuyan engelli vatandaşlarımızın sosyal faaliyetlere ve eğitimlere kolaylıkla erişebilmeleri için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını, bundan dolayı engelsiz üniversite ödülünü almalarını açısından mutlu olduklarını söyledi. Yarışmada bulunan "Mekanda Erişilebilirlik" dalında "Turuncu Bayrak" ödülünü aldıklarından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Şengörür açıklamalarında şunları söyledi:

‘’Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın organizasyonu olan "Engelsiz Üniversite Ödülleri-2020" yarışmasında aldığımız bu ödüller bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Ödüller toplumsal bilinç oluşturmak açısından gerekli çalışmaları yapmak için bizlere de teşvik oluyor. Hepimiz engelsiz bir Türkiye oluşturmak istiyoruz.’’