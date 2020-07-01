Kırklareli Üniversitesi Engelsiz Üniversite ödülü aldı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın organize ettiği ve geniş bir yankı uyandıran "Engelsiz Üniversite Ödülleri-2020" yarışmasında Kırklareli Üniversitesi ödülün sahibi oldu. KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Şengörür açıklamalarında şunları söyledi:
‘’Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın organizasyonu olan "Engelsiz Üniversite Ödülleri-2020" yarışmasında aldığımız bu ödüller bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Ödüller toplumsal bilinç oluşturmak açısından gerekli çalışmaları yapmak için bizlere de teşvik oluyor. Hepimiz engelsiz bir Türkiye oluşturmak istiyoruz.’’
Son Güncelleme: 01.07.2020 16:05