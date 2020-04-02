Koç Holding'ten eğitime büyük destek! Koç Akademi ücretsiz erişime açıldı

Bugüne kadar Koç Topluluğu çalışanları ve ailelerinin gelişimi için kullanılan online eğitim platformu Koç Akademi ücretsiz olarak tüm Türkiyenin kullanımına ücretsiz açıldı.Koç akademide bir çok eğitimin yanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili kapsamlı ve güvenilir içeriklerin bulunduğu özel bir bölümde yer alıyor.

Ücretsiz olarak sunulan ve 12 binden fazla içeriğin bulunduğu platformda; veri tabanı yönetimi, animasyon teknikleri ve web sitesi oluşturma gibi bilişim teknolojileri eğitimlerinin yanı sıra zaman yönetimi ve etkili iletişim gibi kişisel gelişime yönelik çok sayıda eğitim de bulunuyor.

Bu zor dönemde daha verimli zaman geçirmek isteyenlere platformunu açan Koç Holding, İnsan Kaynakları Direktörlüğü'nün hayata geçirdiği bu adımla kurumsal akademisini tüm Türkiye'ye açan kurumlardan biri oldu.

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İşte Koç Akademide yer alan bazı eğitim videoları ;