Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Öğretime başlıyor

Ülkemizde görülen koronvirüs vakalarının önüne geçebilmek için Üniversitelerin tamamı Mart ayından itibaren uzaktan eğitime geçme kararı almıştı.

Normalleşme sürecine girilmesi ve koronavirüs vakalarının kontrol altına alınmaya başlamasıyla birlikte Konya Selçuk Üniversitesi 15 Haziran 2020 tarihinde Eğitim Öğretime başlayacağını duyurdu.

Üniversite tarafından açıklanan takvime göre 2019 -2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde eksik kalan sınavlar ve uygulamalı sınavlar 15 Haziran 30 Temmuz 2020 tarihleri arasında tamamlanacak.

Bu süreçte Devlet kurumları tarafından alınan tedbirlere uyulması için azami gayret gösterilecek.

ARA SINAV (VİZE) : 15 - 25 HAZİRAN 2020

FİNAL : 3 - 13 TEMMUZ 2020

BÜTÜNLEME : 20 - 30 TEMMUZ 2020