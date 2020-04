Korona virüsü Çin mi üretti? Komplo teorisi gerçek oldu, ABD Dışişleri Bakanı kabul etti

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüsü hakkında her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. ABD medyasının ortaya attığı son iddia ise virüsü Çin’in ürettiği yönünde oldu.

ABD televizyonlarında yapılan haberlerde virüsün Wuhan kentinde yarasalar üzerinde araştırma yapılan bir viroloji laboratuvarından yayıldığı söyleniyor. Bu iddiaların yanı sıra Washington Post gazetesi de yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Gazete 2018 yılında iki elçilik görevlisinin söz konusu laboratuvara gittiği ve yeterli güvenlik önlemlerinin olmadığı söylemiş ve buradan sars benzeri bir virüsün yayılabileceğini belirttiği yazıldı.

Söz konusu laboratuvarın vahşi hayvan pazarlarına 1-2 kilometre ötede olduğu biliniyor.

‘Biyolojik Silah değil’

Bazı istihbarat kaynaklarına göre Amerikalı yetkililerin virüsü biyolojik silah olarak yaydığı haberleri doğru değil. Söz konusu virüs kazayla veya burada görevli biri tarafından bulaştırılmış olabileceği yüksek ihtimal olarak söyleniyor.

Konuyla ilgili ABD Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley şu ifadeleri kullandı:

“İstihbarat bu iddiaları ciddi bir şekilde inceledi. (Virüsün) doğal yollarla ortaya çıktığına dair önemli ölçüde kanıt olmasına rağmen bir sonuca ulaşılamadı. Ama yine de tam emin olamayız"

Pompeo’dan yanıt geldi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo söz konusu iddialara korona virüsün kökenin araştırıldığı ve bunun için hükümetin gayretler çalıştığını vurgulayarak, virüsün Çin’in Wuhan kentinden kaynaklandığını ve bu şehirdeki hayvan pazarlarının yakınında Vuhan Viroloji Enstitüsü olmasının bu iddiaları güçlendirdiği ancak bilinmeyen çok şey olduğunu dile getirdi. Pompeo, hala öğrenilmesi gereken şeyler olduğu ve bunun için ABD hükümetinin gayretler çalıştığını söyledi.

Korona virüs hakkında tüm komplo teorileri

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs şuanda 1 milyondan fazla kişiye bulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 53 binin üzerinde. Birçok kişi virüs hakkında farkı söylenti ve teorileri ortaya atıyor. İşte korona virüs hakkında ortaya atılmış tüm teoriler.

Virüsün arkasında ABD mi var?

Bilgisayar simülasyonundan 2 hafta sonra virüs çıktı

İlk ortaya atılan iddia ABD’nin virüsü ortaya çıkardığı yönündeydi. Bu iddiaları ilk olarak Rusya ortaya atmıştı. İddianın nedeni olarak ABD’nin büyüyen Çin ekonomisini azaltmak istemesi gösterildi. Bu iddiaların yanı sıra ABD Başkanı Trump’ın korona virüse ‘Çin virüsü’ demesi bu algı yaratmak olarak gösterilmişti.

ABD-Maryland'daki Fort Derick biyo-silahlar laboratuvarı. Korona virüs için 2015'te patent başvurusunda bulunmuş ve 2018'de almış. Ancak Ağustos 2019'da güvenli olmadığı için kapatılmış çünkü pek çok patojenin kaybolduğu anlaşılmış. 18 Ekim 2019'de yani Çin'in Wuhan şehrinde korona virüs çıkmadan iki ay önce, Johns Hopkins Üniversitesi'nde "Event 201" korona virüs bilgisayar simülasyonu oynandı.

Söz konusu programın sponsoru Dünya Ekonomik Forumu ve Bill ve Melinda Gates Vakfı olmuştu. Oyundaki senaryoda Brezilya’da bir domuz çiftliğinde başlayan virüs havayolu ile Portekiz’e oradan ABD’ye oradan da Çin’e ulaşıyordu. Yine senaryoda dünya nüfusunun %80-90’ı ölecek ve ancak o zaman ilaç bulunacak. Tatbikatta yer alan kişiler şu şekildeydi;

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Prof. George Fu Gao

CIA Direktör Yardımcısı Avril Haines ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) başkanı emekli amiral Stephen C. Redd.

(J&J) Başkan Yardımcısı Adrian Thomas (Ebola ve Sars gibi hastalıklara ilaç geliştiriyor)

Bill Gates komplonun neresinde?

2015 yılında bir konferansta Ebola’nın 10 binden kişiyi öldürdüğü ve bir sonraki virüsün 10 milyondan fazla kişiyi öldürebileceğini söyleyen Bill Gates, 2019 yılında Dünya Ekonomik Forumu ve John Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi virüse karşı işbirliği yapmaya başlamıştır.

Bu işbirliğinin ardından 2 ay gibi kısa bir süre sonra korona virüsün başlaması oldukça dikkat çekti. Bu nedenle komplo teorileri Bill Gates’i gösterdi. Bazı iddialara göre bu 3 kuruluşun da virüsü bildiği ve planladığını iddia ediyor.

Rockefeller, Rothschilds ailesi ve korona virüs

Korona virüse karşı söylenen bir başka teoriye göre Dünya Sağlık Örgütü'nün de (WHO) içinde bulunduğu küresel karar vericiler Bill Gates, Aşı Geliştiren Eczacılar Birliği (GAVI), Rockefellers, Rothschilds ve diğerleri, yıllardır on yılda on milyon insanı öldürecek bir virüsün duyurusunu yıllardır yapıyordu.

Bu kişilerin amacı insan sayısını azaltmaktı. WHO’nun kararının ardından aşı üretimi için baskı yapılacak ve bunu istemeyenler cezalandırılacaktı. Bu zorlama sonucu ilaç satışı artacaktı. Söz konusu aşının gelecek nesillere kadar etkili olacağı ve beyinleri etkileyeceği söyleniyor. Ayrıca aşının doğurganlığı azaltarak nüfusu sayısını düşürmesi de bir başka etkendi. Teoriye göre bu tür bir aşıyı sadece ABD İngiltere, İsrail, Kanada ve Avusturalya üretebilecek alt yapıya sahipti.

Biyolojik İstihbarat savaşlar mı?

Bir başka teoriye göre biyolojik savaşlar gelecek. Bu teoriyi ortaya atanlar birçok ülkede biyolojik laboratuvarlar olduğunu ve tüm laboratuvarlarda bu tür çalışmalar yapıldığını söylüyor. Tüm bu laboratuvarlarda SARS, Korona gibi virüsler üzerinde çalışmaların yıllardır yapıldığı da bilinirken, korona virüsün ortaya çıkışının bilinmemesi iddiaları güçlendiriyor.

5G İntenet bağlantısından mı virüs yayılıyor?

Bu teoriye göre dünyada ilk 5G alt yapı çalışması Wuhan kentinde yapıldı ve bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan radyasyon korona virüsün yayılmasına neden olduğu yönünde. Bu teoriye göre korona virüs radyasyon zehirlenmesi sonucu, insanların bağışıklık sisteminin zayıfladığı ve virüsün insanlara bulaştığı söyleniyor.